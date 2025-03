F1, Alexander Albon: “Siamo arrivati subito quarti, è incredibile. Devo capire cos’è successo”

Un debutto promettente per Alexander Albon. Il pilota della Williams ha centrato infatti la quarta posizione al GP d’Australia, gara inaugurale del Mondiale 2025 di Formula 1 andata in scena sul circuito di Albert Park contrassegnata da innumerevoli fattori e da tanti colpi di scena.

Nello specifico il ventiseienne thailandese ha raccolto un gap di +12.773 rispetto a Lando Norris, vincitore della gara davanti alla Red Bull di Max Verstappen ed alla Mercedes di George Russell. Il risultato è anche frutto della penalizzazione del rookie italiano Andrea Kimi Antonelli, scivolato dalla quarta alla quinta casella a causa di una penalità di 5′ rimediata per unsafe relase.

Una volta arrivato al parco chiuso, Albon ha commentato quanto fatto: “Vorrei che questa non fosse la prima gara perché non c’è apprezzamento per un quarto posto – ha detto Albon – Quando ti impegni e hai una stagione dura, e ottieni un quarto posto, è incredibile. Siamo arrivati ​​subito quarti. Sono molto felice, non dico di no, ma non so nemmeno come è andata la gara. Devo riguardarla e capire cosa è successo”.

Albon ha quindi chiosato: “Hai bisogno di aiuto quando sei un auto; la comunicazione è un’area su cui abbiamo lavorato. Cerchiamo di migliorare, soprattutto in queste condizioni intercambiabili. Sapevamo esattamente quando avrebbe piovuto, e con quanta forza. Onestamente, se l’avete sentito alla radio, ero contrario. Ho pensato, cosa stiamo facendo, è tutto secco. E invece…”