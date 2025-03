Equitazione: Harry Meade vince il secondo concorso completo di Montelibretti

Il programma del fine settimana riguardante la specialità del concorso completo, a Montelibretti, si è ufficialmente concluso. Nonostante non si sia organizzata la tappa di Nations Cup, sul campo di gara romano i binomi presenti hanno avuto modo di mettersi ripetutamente alla prova.

Archiviato ieri il CCI4*S, oggi è stata la volta del CCI4*L che ha visto disputarsi il segmento relativo al salto ostacoli che ha ridisegnato la classifica definitiva della manifestazione.

A vincere, con lo score totale di 39.10 punti, è stato il britannico Harry Meade che – in sella a Grafennacht – si è imposto andando a precedere sul podio il belga Wouter De Cleene, secondo a 63.00 (Quintera), e la svizzera Carla Brunner, terza a 67.50 (Brookwood Supersable).

Tutti ritirati i binomi italiani in gara, a partire da Pietro Majolino sino a finire con Mattia Luciani, in un evento che ha visto piazzarsi in maniera definitiva solo 5 concorrenti.

Il prossimo evento di completo in calendario dovrebbe essere quello della Nations Cup di Bicton, in Gran Bretagna, dal 22 al 25 maggio; necessario l’uso del condizionale per capire se potrà partire la rassegna 2025 dopo le difficoltà di questo inizio d’anno.