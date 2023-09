Vuelta a España 2023: il borsino della tappa di oggi. Dainese sfida Groves e Molano

Dopo tanti giorni tra salite e montagne, la Vuelta a España 2023 torna a proporre una tappa pianeggiante, probabilmente col profilo altimetrico più semplice dell’intera edizione. La 19a tappa della corsa spagnola, la La Bañeza – Íscar di 177,5 km tutti in Castilla y Leòn dovrebbe dunque far tornare protagonisti gli sprinter e gli uomini veloci.

Il favorito d’obbligo è dunque Kaden Groves, dimostratosi il velocista più forte del gruppo nonostante le ultime volate non l’abbiano visto vincitore. L’australiano ha bisogno di punti per mettere al sicuro la maglia verde dall’attacco (per quanto difficile) di Remco Evenepoel ed ha mostrato ottima gamba anche sulle salite.

Il rivale più accreditato è di certo Juan Sebastian Molano, vincitore a Zaragoza nell’ultima volata disputata. Sarà molto interessante anche la sfida tra i treni di UAE e Alpecin, mostratisi all’altezza in diverse occasioni. Avrà bisogno del sostegno del team anche Alberto Dainese, in quella che sarà senza dubbio l’occasione più ghiotta per lui.

Ci proverà ancora anche Edward Theuns, sempre piazzato in tutte le volate ma mai in grado di trionfare. Come lui, cercherà la zampata vincente anche Marijn van den Berg. In una Vuelta in cui le sorprese non sono mancate, proveranno a buttarsi nella mischia anche Dries van Gestel e Hugo Page, nonostante per ora abbiano avuto più fortuna i rispettivi ultimi uomini Geoffrey Soupe e Boy van Poppel. Occhio anche a Milan Menten, Hugo Hofstetter, Davide Cimolai e soprattutto Filippo Ganna, che potrebbe tornare in versione velocista.

BORSINO FAVORITI DICIANNOVESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

***** Kaden Groves,

**** Juan Sebastian Molano, Alberto Dainese,

*** Edward Theuns, Marijn van den Berg, Filippo Ganna,

* Dries van Gestel, Milan Menten, Hugo Page, Bou van Poppel,

* Geoffrey Soupe, Hugo Hofstetter, Davide Cimolai, Dorian Godon, Samuel Watson

Foto: LaPresse