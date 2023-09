Vuelta a EspaÃ±a 2023: il borsino della tappa di oggi. Ganna e Dainese sfidano Groves

Si corre oggi la tappa numero 12 della Vuelta a España 2023. Partenza da Olvega ed arrivo a Zaragoza dopo 150 km per quella che sarà una delle ultime chance in assoluto per le ruote veloci in questa edizione. Gli ostacoli per arrivare allo sprint saranno rappresentati da una lunghissima fase centrale in lenta ma costante salita e la possibile presenza di forte vento su quasi tutto il percorso.

Se sprint sarà il favorito non può che essere Kaden Groves. L’australiano ha dimostrato di essere il velocista più forte di questa Vuelta nonostante la sconfitta nel caotico sprint di Oliva. Potrà godere di una squadra piuttosto fresca che non si è sostanzialmente mai vista nei giorni precedenti, il che potrebbe rivelarsi fondamentale nel finale con diverse curve.

Il principale sfidante per Groves potrebbe essere Juan Sebastian Molano. Il colombiano per ora non ha brillato ma in una tappa che potrebbe rivelarsi più dura del previsto per il vento, le sue caratteristiche potrebbero essere esaltate. Chance importante anche per Alberto Dainese, un altro degli sprinter “delusi” fin qui.

Per vincere oggi sarà necessaria gamba e tanta forza, descrizione che sembra corrispondere perfettamente alle caratteristiche di Filippo Ganna. Grande protagonista degli ultimi due giorni, potrebbe buttarsi nuovamente nella mischia. Tra gli altri uomini in grado di sprintare per il successo ci saranno Edward Theuns, Marijn van den Berg, Milan Menten, Dries van Gestel, Orlis Aular, Hugo Hofstetter, Ivan Garcia Cortina e Davide Cimolai.

BORSINO FAVORITI DODICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

***** Kaden Groves,

**** Juan Sebastian Molano, Alberto Dainese,

*** Filippo Ganna, Edward Theuns, Milan Menten

** Marijn van den Berg, Hugo Hofstetter, Ivan Garcia Cortina,

* Dries van Gestel, Davide Cimonali, Hugo Page, Orlis Aular, Geoffrey Soupe

Foto: LaPresse