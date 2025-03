Calcio, i convocati dell’Italia U21 per le amichevoli contro Paesi Bassi e Danimarca: due esordienti

Prosegue il percorso di avvicinamento dell’Italia verso la fase finale dei Campionati Europei Under 21 di calcio maschile, in programma dall’11 al 28 giugno 2025 in Slovacchia. La selezione giovanile tricolore affronterà nell’imminente finestra nazionali di marzo un doppio test match abbastanza ravvicinato contro Paesi Bassi e Danimarca.

Gli Azzurri sfideranno gli Orange a Venezia venerdì 21 marzo, per poi vedersela con i danesi a Cittadella lunedì 24 marzo sempre alle ore 18.15. Il Commissario Tecnico Carmine Nunziata ha diramato la lista dei convocati per queste ultime prove generali in vista della rassegna continentale, chiamando nel complesso 26 giocatori tra cui due esordienti.

Prima volta assoluta con la Nazionale U21 per Samuele Angori, difensore esterno classe 2003 protagonista in Serie B con la maglia del Pisa, e per Issa Doumbia, centrocampista del Venezia (anche lui nato nel 2003). Il gruppo si radunerà nella mattinata di lunedì 17 a Galzignano Terme (Padova), per poi cominciare nel pomeriggio la preparazione delle due amichevoli.

CONVOCATI AMICHEVOLI ITALIA U21

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina).

Difensori: Samuele Angori (Pisa), Nicolò Bertola (Spezia), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Verona), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano).

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Fabio Miretti (Genoa), Cher Ndour (Fiorentina), Simone Pafundi (Udinese), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari), Christian Volpato (Sassuolo).

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Sebastiano Esposito (Empoli), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley).