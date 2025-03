Calcio: Atalanta a valanga sulla Juventus, il Napoli resta secondo

Terminata la domenica della 28a giornata di Serie A 2024-2025. Se il Napoli si tiene nella lotta scudetto, l’Atalanta ne esclude in maniera sostanzialmente definitiva la Juventus, mentre Bologna e Roma restano in corsa sul fronte Europa.

VERONA-BOLOGNA 1-2

Vittoria importante per le ambizioni europee del Bologna, il Verona resta in zona calda. Di cose non ne succedono poi tante per davvero nella prima mezz’ora, il primo vero affondo arriva intorno alla mezz’ora: Montipò rischia grosso in uscita, poi il Verona chiede vanamente un rigore (non donato dal VAR) per contatto Bradaric-Beukema in area. Al 31′ Sarr colpisce l’esterno della rete. E, al 40′, Odgaard porta in vantaggio il Bologna dopo aver ricevuto una gran palla da Calabria. Al 43′ Orsolini scivola proprio mentre è vicino a realizzare lo 0-2. Nella ripresa è sempre la squadra ospite a spingere, sfiorando più volte il raddoppio e alla fine ottenendolo al 78′ con Cambiaghi, che trova la notevole complicità del portiere avversario. accorcia quasi subito Mosquera che batte Skorupski da vicino, ma il risultato non cambia più.

NAPOLI-FIORENTINA 2-1

Il Napoli resta a -1 dall’Inter, con una di quelle vittorie che pesano soprattutto per come arriva. Dopo 10′ a colpire per primo è Raspadori, che tira addosso a De Gea. Successivamente tante azioni interessanti, ma la rete arriva al 26′ e la firma Lukaku su respinta corta di De Gea del tiro di McTominay. Le occasioni si susseguono da una parte e dall’altra fino alla fine del primo tempo, con traversa di Di Lorenzo al 34′ a negare il 2-0 ai partenopei. Primo quarto d’ora della ripresa privo di reali spunti, anche se la Fiorentina spinge, ma al 60′ arriva il raddoppio napoletano proprio di Raspadori, servito da Lukaku e in grado di realizzare con il sinistro. Quattro minuti dopo Gudmundsson accorcia da fuori con il destro. Nel resto del tempo i viola non riescono a trovare il 2-2.

EMPOLI-ROMA 0-1

Bastano 22 secondi alla Roma per andare a vincere in Toscana. Quelli, cioè, che sono necessari a Soulé per ricevere il cross di Salah-Eddine e realizzare tirando a fil di palo. Varie chance toccano a De Sciglio e Colombo da una parte, a Pellegrini (importante peraltro) dall’altra. Su suo assist, poi, al 37′ Shomorodov colpisce la traversa, e due minuti dopo Soulé centra il palo. Silvestri si supera ancora su Shomorodov, poi finisce il primo tempo. Nel secondo emozioni abbastanza scarse, ed è più la Roma a rischiare lo 0-2 che non l’Empoli a tentare il pari. Finisce 0-1.

JUVENTUS-ATALANTA 0-4

Tonfo di dimensioni enormi per la Juventus, volo considerevole per l’Atalanta che continua a sognare lo scudetto. Già aggressivi per larga parte del primo tempo, i bergamaschi passano in vantaggio su calcio di rigore trasformato da Retegui al 29′ a seguito di un fallo di mano di McKennie. L’Atalanta continua a spingere a caccia del raddoppio, ma non ci riesce prima del duplice fischio. Il raddoppio arriva a inizio ripresa, nel primo minuto, con de Roon che raccoglie la respinta di Di Gregorio su sinistro di Lookman. Al 66′ arriva lo 0-3, stavolta firmato da Zappacosta, che combina con Kolasinac e insacca. Finita? No, perché arriva il poker di Lookman, che da persa di Vlahovic tira in porta e realizza ancora per uno 0-4 che rimarrà in ogni caso nella storia degli orobici.