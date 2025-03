Dove vedere in tv Milano-Eczacibasi Istanbul, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

La doppia sfida che vale una bella fetta di stagione è quella che schiude le porte della Final Four di Champions League per la Numia Milano, che domani, martedì 4 marzo, affronta all’Allianz Cloud di Milano l’Eczacibasi di Istanbul, formazione di punta del movimento turco.

Milano arriva a questa sfida dopo aver coronato la rincorsa al secondo posto ma anche aver perso le due finali disputate quest’anno, quella di Supercoppa e di Coppa Italia, contro la corazzata Conegliano, ma la squadra di Lavarini non si arrende: la voglia di alzare il primo trofeo della storia è tanta per la Vero Volley e la Champions è una delle due possibilità che restano quest’anno alle milanesi. In campionato la Numia ha vinto quattro delle ultime cinque partite disputate, mentre in Champions, dopo aver chiuso al secondo posto il girone alle spalle del Vakifbank, le milanesi hanno eliminato con un doppio secco 3-0 le tedesche dello Schwerin.

Dall’altra parte della rete c’è una corazzata, una squadra costruita per vincere ad ogni livello e che ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà le squadre italiane, l’Eczacibasi. In patria, però, l’Eczacibasi occupa la terza posizione in classifica, che di fatto è la seconda a pari punti con il Vakifbank ma a ben sette lunghezze dalla capolista Fenerbahce, che sta disputando un grande campionato. Lo scorso anno le turche si sono laureate campionesse del mondo, mentre sono arrivate seconde sia in campionato che nella coppa nazionale. Hanno letteralmente dominato la pool di Champions: sei vittorie su altrettante gare disputate, 18 set vinti, uno solo perso.

Il fischio d'inizio è in programma all'Allianz Cloud di Milano alle 20.30 di martedì 4 marzo. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena 204 e su DAZN.

