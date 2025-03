Dove vedere in tv la Milano-Torino 2025: orari partenza e arrivo, programma, altimetria, streaming

Dopo le Strade Bianche e la Tirreno-Adriatico, torna l’appuntamento anche con la Milano-Torino 2025, in programma mercoledì 19 marzo. La partenza reale non sarà non dal capoluogo meneghino ma da Rho e dopo 174 chilometri la corsa si concluderà sulla Basilica di Superga. L’anno scorso fu Alberto Bettiol (XDS Astana Team) a trionfare anticipando lo svizzero Jan Christen (UAE Team Emirates XRG).

Tanti i corridori alla partenza, con 19 squadre che punteranno alla vittoria, sette di queste sono formazioni World Tour. Vedremo nei prossimi giorni quali saranno le scelte ufficiali dei team, con particolare attenzione alla UAE Emirates XRG, probabilmente la più forte del mondo. Gli italiani in gara sono chiamati all’impresa per bissare il successo di Bettiol e conquistare la 106esima edizione della Milano-Torino.

PERCORSO

La partenza sarà da Rho (Milano) e dopo 174 chilometri la corsa si concluderà a Torino, precisamente a Superga, riproposta nella sua storica collocazione come arrivo. Percorso quasi del tutto pianeggiante che potrebbe favorire una lunga fuga. A circa 20 chilometri dal traguardo i corridori dovranno affrontare la prima asperità, il Bivio di Superga (4.2 chilometri ad una pendenza media del 9,1%). Il gran finale prevede la scalata verso la Basilica di Superga con una salita di 4,8 chilometri ad una pendenza media del 9,2%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA MILANO-TORINO 2025

Orario di partenza: 11.35

Orario di arrivo stimato: 16.00

DOVE VEDERE LA MILANO-TORINO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 14.20.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.20.

Diretta live testuale: OA Sport.