Ciclismo, Tadej Pogacar alla Roubaix? Il manager: “Decisione in 2-3 giorni”

Dopo aver vinto le Strade Bianche ed essere arrivato al 3° posto in una Milano-Sanremo dai contorni decisamente epici, Tadej Pogacar è a caccia di nuove sfide. Il “Campionissimo” sloveno potrebbe infatti aver deciso di misurarsi nell’Inferno del Nord fra qualche settimana: il ciclista della UAE team Emirates XRG sta seriamente pensando di andare alla Parigi-Roubaix.

A Ciclyingnews, il manager svizzero Mauro Gianetti ha rivelato che “La decisione sarà presa nei prossimi due o tre giorni”. Uno scenario quindi tutto ancora da definire, ma che potrebbe portare Pogacar a misurarsi in qualcosa che per ora non ha mai fatto.

La ricognizione nella Foresta di Arenberg, insieme al compagno Tim Wellens, fatta qualche giorno fa, può essere un elemento in più di valutazione, inoltre la sfida al sapore di rivincita con Mathieu van der Poel è lì che “bolle in pentola”.

Vedremo quindi cosa deciderà di fare Tadej Pogacar nei prossimi giorni: il pavé e poi l’ingresso nel velodromo per entrare ancora di più nella leggenda? Ancora poche ore e poi sapremo.