Dove vedere in tv la Brugge-De Panne 2025: programma, orari, altimetria

Le emozioni della splendida Milano-Sanremo sono ancora vive nel cuore degli appassionati che hanno seguito l’epico duello finale concluso con la vittoria di Van Der Poel. Si volta però subito pagina per dare inizio ad una nuova settimana che culminerà con la Gand-Wevelgem di domenica prossima. Si corre mercoledì 26 la Brugge-De Panne, classica di 195,6 chilometri vinta lo scorso anno dal velocista belga Jasper Philipsen della Alpecin – Deceuninck davanti al connazionale Tim Merlier della Soudal Quick Step e all’olandese Danny Van Poppel della Red Bull – BORA – hansgrohe.

Il campo di partecipazione prevede ben ventiquattro squadre al via, sedici delle quali appartenenti al World Tour. Le formazioni dei velocisti cercheranno di controllare la corsa per favorire l’arrivo del gruppo a ranghi compatti e poi lasciare spazio alle ruote veloci. L’Italia proverà ad essere protagonista con Jonathan Milan della Lidl-Trek, Vincenzo Albanese della EF Education – EasyPost e Luca Mozzato della Arkéa – B&B Hotels.

PERCORSO

La Brugge-De Panne 2025 non si discosta infatti dal tracciato utilizzato nelle ultime edizioni, sono 195,6 i chilometri da percorrere. Il percorso, all’apparenza semplice, non presenta difficoltà altimetriche e dopo 66,9 chilometri prevede il passaggio sulla linea d’arrivo per iniziare il primo dei tre giri del circuito finale. I 42,9 chilometri di lunghezza dovranno essere ripetuti per tre volte e sono caratterizzati da vari cambi di direzione, stradine strette, ostacoli cittadini e, soprattutto, il lungo rettilineo di De Moeren, solitamente esposto al vento e, per questo motivo, possibile scenario di azioni volte a spezzare il gruppo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA BRUGGE-DE PANNE 2025

Orario di partenza: 12.30

Orario di arrivo stimato: 17.20

DOVE VEDERE LA BRUGGE-DE PANNE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport dalle 15:00 alle 17:30

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 15:00 alle 17:30

Diretta live testuale: OA Sport.