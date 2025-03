Pagelle discesa Kvitfjell 2025: Dominik Paris è eterno, Odermatt si avvicina alla Coppa

LE PAGELLE DELLA DISCESA DI KVITFJELL

Dominik Paris 10: l’eterno campione torna immenso sulle nevi norvegesi. Kvitfjell si conferma una località amatissima dall’altoatesino, che trionfa per la quinta volta in carriera, la quarta in discesa. Battere in questa stagione lo squadrone elvetico nella velocità è impresa per pochissimi e Paris può fregiarsi di questo fantastico risultato. Un capolavoro la discesa odierna, perfetto nella prima parte, poi alla Tommy Moe e poi anche nel finale. Domani si può sognare il bis.

Marco Odermatt 8: la seconda coppa di discesa della carriera si avvicina sempre di più. Oggi si è dovuto inchinare ad uno strepitoso Paris, ma ha vinto la sfida interna tra compagni di squadra. Un secondo posto importantissimo e allungo ulteriore in testa alla classifica di specialità. Si avvicina sempre di più la stagione perfetta con la vittoria della generale e poi di discesa, superG e gigante.

Stefan Rogentin 7,5: lo si aspettava più in superG ed invece ecco il guizzo anche in discesa libera con il terzo posto odierno, primo podio della carriera nella specialità. In questa stagione essere tra i migliori degli svizzeri significa vincere o comunque salire sul podio, visto che la concorrenza interna è spietata.

Adrian Smiseth Sejersted 6,5: il primo degli altri. Vince la gara di coloro che non sono Dominik Paris o che hanno un passaporto con nazionalità svizzera. Chiude al sesto posto e conferma che domenica in superG sarà sicuramente tra gli uomini da battere.

Franjo Von Allmen 6: aveva bisogno di battere Odermatt per rilanciare le sue ambizioni nella coppa di discesa. Alla fine conclude al quarto posto, mancando anche il podio. Domani ha l’ultima occasione per riaprire un minimo la contesa e non potrà sbagliare.

Miha Hrobat 5,5: uno dei delusi di giornata. Aveva incantato nell’unica prova cronometrata disputata ed invece è solamente dodicesimo. Un passaggio a vuoto in una stagione che lo ha visto comunque salire sul podio. Domani potrebbe però essere della partita anche per la vittoria.