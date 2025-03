Dominik Paris: “Caldo e neve scivolosa, fare velocità è un problema. Mi dispiace per Casse”

La seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Kvitfjell è stata cancellata a causa del vento forte e delle alte temperature che si sono abbattute sulla località norvegese, sede di una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Le avverse condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori ad annullare l’ultimo test in vista delle due gare in programma venerdì e sabato (una è il recupero dell’evento cancellato a Garmisch prima dei Mondiali di Saalbach).

Dominik Paris aveva fatto segnare il secondo tempo nella prova disputata ieri in terra scandinava e sperava di avere a disposizione un’ulteriore occasione per perfezionare il proprio feeling con il tracciato, fondamentale per poter puntare con più convinzione al podio nel corso del fine settimana che propone anche il superG della domenica. Il fuoriclasse altoatesino, reduce dal terzo posto nel superG di Crans Montana, ha comunque tutte le carte in regola per dire la sua.

Dominik Paris ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Abbiamo fatto una sola prova e qui ci sono condizioni a cui non siamo abituati in Norvegia, con caldo e vento che di solito non troviamo. La neve è completamente diversa al passato e strana, gli organizzatori hanno salato ed è tipo marmo, scivolosa. Oggi purtroppo il vento ci ha impedito di scendere, ma è così per tutti“.

Il veterano del movimento tricolore si è soffermato anche sull’infortunio accusato da Mattia Casse, che ha rimediato una frattura al gomito e dovrà sottoporsi a un intervento: “Mi spiace per l’infortunio di Casse, stava facendo un’ottima stagione, soprattutto in superG. Avremo due possibilità in discesa per raggiungere un buon risultato, più o meno ho capito come affrontare le curve, il problema è fare velocità su tutti i tratti, dove bisogna essere continui e solidi. Spero di fare un buon fine settimana e raggiungere risultati importanti”.