Perché è stata cancellata la seconda prova di discesa a Kvitfjell. Niente ultimo test per Paris

La seconda prova cronometrata della discesa maschile di Kvitfjell è stata cancellata. La FIS e gli organizzatori, a causa del forte vento presente sulla pista, hanno deciso di non far disputare il test odierno, evitando anche possibili spostamenti di orario o partenze abbassate. Il lungo fine settimana di gare non è comunque a rischio, visto che ieri è stata regolarmente svolta la prova e dunque domani si terrà la prima delle due discese in programma (la seconda è sabato) con il superG poi domenica.

Sicuramente quella odierna era una prova importante, visto che a differenza di altre volte erano solo due i giorni a disposizione degli atleti per valutare la neve ed il tracciato. Certo Kvitfjell non è una pista nuova ed è molto conosciuta dagli uomini-jet, in particolare da Dominik Paris, che si è sempre trovato molto bene in Norvegia.

L’altoatesino, infatti, ha conquistato ben quattro vittorie a Kvitfjell e anche nella prova di ieri si è messo in luce, concludendo al secondo posto a soli cinque centesimi dallo sloveno Miha Hrobat, ma davanti a due dei principali favoriti come gli svizzeri Franjo Von Allmen ed Alexis Monney.

Domani Paris è sicuramente la miglior carta azzurra, considerando che l’Italia ha perso Mattia Casse. Purtroppo il piemontese è stato vittima di una caduta nella prova di ieri, finendo contro le reti di protezione e provocandosi la frattura scomposta del gomito destro. Sarò necessario l’intervento chirurgico, con Casse che spera di poter tornare in pista per le finali di Coppa del Mondo negli Stati Uniti tra qualche settimana.