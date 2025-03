Andy Roddick: “Roma il posto perfetto per il rientro di Sinner. Il pubblico di casa impazzirà”

Tra poco più di un mese andranno in scena sulla terra rossa del Foro Italico gli Internazionali d’Italia 2025, torneo combined di categoria 1000 che rappresenta l’ultimo grande appuntamento di preparazione in vista del Roland Garros. La prossima edizione del prestigioso evento romano si preannuncia molto speciale, perché vedrà il rientro in campo del numero uno al mondo Jannik Sinner dopo la sospensione di tre mesi per la vicenda Clostebol.

“Sinner tornerà agli Internazionali e il suo pubblico di casa a Roma impazzirà. Con il supporto e la fama di cui gode in Italia, non sono sicuro che ci sarebbe potuto essere un posto migliore per lui al momento del ritorno. Ha giocato bene a Torino e ha vinto le ATP Finals lì, ma non ha giocato a Roma l’anno scorso, quindi non hanno visto Jannik da quando è diventato il miglior giocatore del mondo“, ha dichiarato Andy Roddick.

“Non mi preoccupa che il chiacchiericcio sul suo ritorno possa influenzarlo, perché ci convive dallo US Open dell’anno scorso e in quel periodo ha vinto due Major. Penso che abbia ancora il rispetto delle persone nello spogliatoio, anche se non sono d’accordo con la natura confusa dei protocolli antidoping. Forse ci sono un paio di persone più interessate ad esprimere opinioni che a leggere effettivamente i fatti, ma Jannik è piuttosto sobrio. Non penso che rientrerà con una natura combattiva“, le parole dell’ex numero 1 ATP.

Sulla competitività dell’altoatesino a Roma e soprattutto a Parigi per il secondo Slam della stagione: “Il fatto è che tornerà su una superficie che probabilmente non è la sua preferita. La sua preparazione per il Roland Garros potrebbe risentirne. Non credo che tu possa stare fuori per tre mesi e tornare come se nulla fosse cambiato“.