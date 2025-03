Coventry prima donna presidente CIO, nonché primo presidente africano

Un’elezione che farà la storia. Kirsty Coventry è stata eletta come la decima Presidente del Comitato Olimpico Internazionale. La 41enne del Zimbabwe sarà quindi la prima donna e la prima africana a ricoprire la carica di Presidente del CIO.

Coventry è stata scelta a scrutinio segreto tra sette candidati nel corso della 144ª Sessione del CIO che si è tenuta quest’oggi, giovedì 20 marzo a Costa Navarino, in Grecia, per un mandato di otto anni. Gli altri candidati erano il francese David Lappartient, il britannico Sebastian Coe, n.1 della World Athletics, lo spagnolo Juan Antonio Samaranch Jr., il giapponese Morinari Watanabe, il principe giordano Faisal al-Hussein e l’anglo-svedese Johan Eliasch.

La Presidente eletta succede, quindi, a Thomas Bach, eletto per la prima volta nel 2013 e rieletto nel 2021. La sua entrata in carica è prevista dopo il passaggio di consegne classico con Bach il prossimo 23 giugno. Quest’ultimo, che rimarrà in carica fino ad allora, si dimetterà anche da membro del CIO dopo il passaggio di poteri e assumerà il ruolo di Presidente onorario. Le sue priorità saranno quelle di supervisionare i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, a meno di 11 mesi dalla Cerimonia di Apertura.

Un passato da atleta di altissimo livello in vasca, ricordando le sue straordinarie qualità nel dorso e nei misti, che l’hanno portata a conquistare nella propria carriera ben sette medaglie olimpiche (2-4-1) e otto mondiali (3-5-0) in vasca lunga. Terminata la carriera da nuotatrice, si è fatta largo dal punto di vista politico, occupando la carica di Presidente della Commissione Atleti del CIO nel 2018, diventando così membro del Consiglio Esecutivo del CIO. Convetry è stata anche rappresentante degli Atleti del CIO presso l’Agenzia mondiale antidoping dal 2012 al 2021 e membro del Comitato Atleti della WADA dal 2014 al 2021.