Cambio di scenario a sorpresa: la boxe inclusa anche nel programma delle Olimpiadi 2028

Fino a stamattina quella di Parigi 2024, ricca di polemiche su tutti i campi, doveva essere l’ultima edizione olimpica con nel programma la boxe (o pugilato). Poche ore fa però un cambio di scenario a sorpresa: anche a Los Angeles 2028 verranno assegnate le medaglie a Cinque Cerchi.

Ad annunciarlo è stato il presidente del Cio Thomas Bach a margine della riunione di oggi del Consiglio esecutivo del comitato olimpico internazionale. Le sue parole: “Abbiamo preso solo una vera decisione, ovvero quella di inserire la boxe nel programma delle Olimpiade di Los Angeles”.

Non c’è ancora l’ufficialità, che dovrebbe arrivare in occasione della sessione del Cio nei prossimi giorni, ma Bach non ha dubbi: “Così i pugili di tutto il mondo avranno la certezza di poter partecipare alle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles”.