VIDEO Tadej Pogacar: la caduta in discesa e le escoriazioni alle Strade Bianche

Tadej Pogacar si è reso protagonista di una brutta caduta in discesa a circa 50 chilometri dal traguardo alle Strade Bianche 2025, una delle classiche più affascinanti e suggestive del panorama ciclistico internazionale. Il fenomeno sloveno del team UAE Emirates è scivolato quando si trovava nel terzetto di testa insieme ai britannici Thomas Pidcock e Connor Swift, perdendo circa una trentina di secondi.

Il Campione del Mondo in carica, super favorito della vigilia per il successo a Siena, ha perso il controllo della sua bici ad alta velocità in una curva a sinistra finendo fuori strada tra i cespugli dopo un forte impatto sull’asfalto con la schiena. Fortunatamente Pogacar è caduto in un punto in cui non erano presenti pietre o muretti, uscendo sostanzialmente illeso dall’incidente.

Il 26enne nativo di Komenda ha rimediato alcune escoriazioni, non procurandosi però un infortunio degno di nota e lanciandosi dunque subito all’inseguimento di Pidcock (nella caduta è stato coinvolto anche Swift, che ha perso del tempo per evitare di colpire la bici dello sloveno). Di seguito il VIDEO della caduta in discesa di Tadej Pogacar alle Strade Bianche 2025.

VIDEO CADUTA POGACAR STRADE BIANCHE