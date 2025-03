Ordine d’arrivo Strade Bianche 2025: risultati e distacchi. Pogacar domina, Pidcock l’ultimo ad arrendersi

Tadej Pogacar ha vinto per distacco le Strade Bianche 2025, conquistando il terzo successo della carriera nella mitica classica toscana con arrivo in Piazza del Campo a Siena. Il fuoriclasse sloveno dell’UAE Team Emirates ha piazzato l’attacco decisivo a 18 chilometri dalla fine sulla salita del Colle Pinzuto, staccando il britannico Thomas Pidcock ed involandosi in solitaria verso il traguardo.

Il Campione del Mondo non ha vissuto una corsa lineare, dovendo fare i conti con una brutta caduta in discesa a 50 chilometri dalla conclusione che lo ha costretto a colmare un distacco superiore ai venti secondi dalla testa. Il podio odierno è stato completato da Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) e dal belga Tim Wellens (UAE Team Emirates), rispettivamente secondo e terzo a 1:24 e 2:12 dal vincitore.

Italia mai realmente in lotta per le posizioni di vertice, con nessun azzurro tra i migliori dieci in classifica. Di seguito l’ordine d’arrivo delle Strade Bianche 2025.

ORDINE D’ARRIVO STRADE BIANCHE 2025

1 Tadej POGAČAR UAE Team Emirates – XRG 5:13:58

2 Thomas PIDCOCK Q36.5 Pro Cycling Team 1:24

3 Tim WELLENS UAE Team Emirates – XRG 2:12

4 Ben HEALY EF Education – EasyPost 3:23

5 Pello BILBAO Bahrain – Victorious 4:20

6 Magnus CORT Uno-X Mobility 4:26

7 Gianni VERMEERSCH Alpecin – Deceuninck 4:29

8 Michael VALGREN EF Education – EasyPost 4:37

9 Lennert VAN EETVELT Lotto 4:47

10 Roger ADRIÀ Red Bull – BORA – hansgrohe 5:06

11 LANDA Mikel Soudal Quick-Step 5:31

12 SKUJIŅŠ Toms Lidl – Trek 5:33

13 SWIFT Connor INEOS Grenadiers ,,

14 FORMOLO Davide Movistar Team ,,

15 HERMANS Quinten Alpecin – Deceuninck 5:34

16 VENDRAME Andrea Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

17 LABROSSE Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

18 VERMEERSCH Florian UAE Team Emirates – XRG ,,

19 ASKEY Lewis Groupama – FDJ ,,

20 VAUQUELIN Kévin Arkéa – B&B Hotels 5:41

21 DVERSNES Fredrik Uno-X Mobility 5:45

22 VALTER Attila Team Visma | Lease a Bike ,,

23 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 5:52

24 HIRSCHI Marc Tudor Pro Cycling Team 5:55

25 WITHEN PHILIPSEN Albert Lidl – Trek 6:01

26 TRONCHON Bastien Decathlon AG2R La Mondiale Team 6:24

27 DONOVAN Mark Q36.5 Pro Cycling Team 7:16

28 JOHANNESSEN Anders Halland Uno-X Mobility 8:49

29 CATTANEO Mattia Soudal Quick-Step 8:59

30 BLACKMORE Joseph Israel – Premier Tech 9:14

31 FOLDAGER Anders Team Jayco AlUla 9:22

32 WEISS Fabian Tudor Pro Cycling Team 9:27

33 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 10:29

34 RIVERA Brandon Smith INEOS Grenadiers 10:30

35 MOLLEMA Bauke Lidl – Trek 11:08

36 BARRÉ Louis Intermarché – Wanty 11:30

37 TEUNS Dylan Cofidis 11:35

38 HONORÉ Mikkel Frølich EF Education – EasyPost ,,

39 MADOUAS Valentin Groupama – FDJ 11:37

40 TONEATTI Davide XDS Astana Team ,,

41 VELASCO Simone XDS Astana Team 11:39

42 LIVYNS Arjen Lotto 11:40

43 FUGLSANG Jakob Israel – Premier Tech ,,

44 HAMILTON Chris Team Picnic PostNL ,,

45 GAROFOLI Gianmarco Soudal Quick-Step 11:42

46 EULÁLIO Afonso Bahrain – Victorious 11:44

47 ZANA Filippo Team Jayco AlUla 11:47

48 BUSATTO Francesco Intermarché – Wanty ,,

49 ZOCCARATO Samuele Team Polti VisitMalta ,,

50 THOMPSON Reuben Lotto 11:52