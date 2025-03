Combinata nordica, Schmid davanti a tutti nel PCR di Lahti. Bortolas il migliore degli azzurri

Julian Schmid ha vinto il Provisional Competition Round sul trampolino grande di Lahti (in Finlandia), in occasione dell’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di combinata nordica. Il tedesco ha firmato il miglior punteggio del lotto, garantendosi la prima posizione provvisoria nel caso in cui non dovesse disputarsi il segmento di salto nelle due Gundersen individuali previste tra venerdì 21 e sabato 22 marzo.

Schmid si presenterebbe dunque eventualmente al via del segmento di fondo (sulla distanza di 10 chilometri) da leader con un vantaggio 8″ sull’austriaco Johannes Lamparter, 20″ sul giapponese Ryota Yamamoto, 25″ sul francese Marco Heinis e 31″ sul connazionale tedesco Wendelin Thannheimer. Più attardati altri big come il finlandese Ilkka Herola (7° a 41″), l’imminente vincitore della Sfera di Cristallo Vinzenz Geiger (29° a 1’56”) ed i norvegesi Joergen Graabak (31° a 2’04”) e Jens Luraas Oftebro (33° a 2’15”).

Buona prestazione in casa Italia di Iacopo Bortolas, 33° con un gap di 2’15” dalla testa, mentre gli altri azzurri hanno fatto più fatica attestandosi nelle retrovie: 41° Aaron Kostner a 2’57”, 51° Raffaele Buzzi a 4’23”, 52° Alessandro Pittin a 4’28” e 56° Domenico Mariotti a 5’14”.