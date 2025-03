Combinata nordica, a Lahti ‘last dance’ per la Coppa del Mondo maschile

L’epilogo della Coppa del Mondo maschile 2024-25 di combinata nordica avrà luogo a Lahti, in Finlandia, nel fine settimana del 22 e 23 marzo. La località finnica è una delle cattedrali della disciplina e non sorprende sia stata scelta per ospitare il commiato alla stagione.

Le gare in programma sono due, entrambe previste nella tipologia Gundersen. Per la verità, sabato avrebbe dovuto disputarsi una team sprint, ma il programma è stato modificato proprio nell’imminenza della stagione. Verrebbe da dire “per fortuna”, perché si è sostanzialmente cancellata una competizione priva d’interesse, sostituendola con un evento ben più interessante.

Difatti la rinuncia di Hakuba a organizzare una tappa di Coppa del Mondo, avvenuta in autunno, ha spinto la Federazione Internazionale a tamponare l’assenza dal calendario della località giapponese “recuperando” almeno una delle due prove individuali ivi previste. Il comitato organizzatore finlandese ha dato il benestare e il gioco è stato fatto.

Località: Lahti (Finlandia)

Dimensioni trampolino: HS130 (Large Hill)

Prima apparizione: febbraio 1926 (Mondiali)

Ingresso nel calendario: marzo 1984

Ultima apparizione: marzo 2024

Gare ospitate: 57

Eventi di rilievo organizzati

Mondiali 1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017

Verrà ospitata anche l’edizione 2029.

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2015 (LH/10) – Akito WATABE (JPN)

2016 (LH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2016 (LH/10) – Fabian RIEßLE (GER)

2017 (LH/10) {CDM} – Eric FRENZEL (GER)

2017 (LH/10) {CDM} – Fabian RIEßLE (GER)

2017 (NH/10) {WCH} – Johannes RYDZEK (GER)

2017 (LH/10) {WCH} – Johannes RYDZEK (GER)

2018 (LH/10) – Johannes RYDZEK (GER)

2020 (LH/10) – Akito WATABE (JPN)

2021 (LH/10) – Akito WATABE (JPN)

2022 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2023 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2023 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2024 (LH/10) – Johannes LAMPARTER (AUT)

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

9 – RYDZEK Johannes [GER] (5-1-3)

9 – WATABE Akito [JPN] (3-5-1)

4 – RIIBER Jarl Magnus [NOR] (3-1-0)

3 – GRAABAK Jørgen [NOR] (1-1-1)

3 – GEIGER Vinzenz [GER] (0-2-1)

3 – ILVES Kristjan [EST] (0-1-2)

2 – LAMPARTER Johannes [AUT] (1-0-1)

2 – OFTEBRO Jens Lurås [NOR] (0-1-1)

1 – HIRVONEN Eero [FIN] (0-1-0)

1 – RETTENEGGER Stefan [AUT] (0-1-0)

1 – SEIDL Mario [AUT] (0-0-1)

1 – YAMAMOTO Ryota [JPN] (0-0-1)

NAZIONI, PODI E VITTORIE

58 (20-20-18) – GERMANIA [All-Inclusive]

43 (18-13-12) – NORVEGIA

22 (8-7-7) – FINLANDIA

18 (3-8-7) – AUSTRIA

15 (6-5-4) – GIAPPONE

5 (0-0-5) – FRANCIA

4 (2-0-2) – USA

3 (0-1-2) – ESTONIA

2 (0-2-0) – URSS

1 (0-1-0) – SVEZIA

ITALIA, I MIGLIORI CINQUE RISULTATI

4° posto – LONGO Andrea – NH/15km del 28/02/1992

4° posto – LONGO Andrea – LH/15km del 02/03/1996

5° posto – PITTIN Alessandro – LH/10 km del 06/03/2015

5° posto – COSTA Samuel – LH/10km del 07/01/2017

6° posto – RUNGGALDIER Lukas – LH/10 km del 12/03/2011

6° posto – COSTA Samuel – LH/10km del 08/01/2017