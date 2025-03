Ciclismo, Jasper Philipsen cade nella Nokere Koerse: dubbi sulla Milano-Sanremo

Punti interrogativi sulla presenza del belga Jasper Philipsen alla 116ª edizione della Milano-Sanremo. A tre giorni dalla prima Classica Monumento della stagione, la presenza del corridore della Alpecin – Deceuninck non è così certa per quanto accaduto nella Nokere Koerse in cui Philipsen aveva mostrato una buona condizione.

Una caduta a un km dall’arrivo non gli ha permesso di prendere parte alla volata, che ha deciso la prova, e potrebbe rischiare di compromettere anche la sua partecipazione alla Classicissima, che l’anno scorso vinse in maniera autorevole. Il successo finale nella corsa citata è andata all’olandese Nils Eekhoff (Team Picnic PostNL) a precedere Matteo Moschetti (Q36.5) e Luke Lamperti (Soudal Quick-Step). Buona prestazione dell’altro azzurro Alberto Dainese (Tudor), ottavo al termine.

Rimasto a lungo a terra, visibilmente frastornato per l’incidente, Philipsen ha lasciato il percorso in ambulanza, con vistose ferite sul lato destro del proprio corpo. Le sue condizioni, comunque, non dovrebbero essere così preoccupanti, anche se chiaramente la vicinanza con la Sanremo alimenta non poca tensione rispetto all’impegno che si dovrà affrontare.

Da capire se gli esami a cui si sottoporrà nelle prossime ore evidenzieranno delle fratture o meno, che potrebbero rappresentare un ostacolo insuperabile per l’appuntamento sulle strade italiane. Di seguito il video della caduta di Philipsen: