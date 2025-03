Cambia il calendario di Coppa del Mondo di sci alpino: aggiunta una gara a La Thuile, date anticipate

La FIS aveva comunicato durante i Mondiali di Saalbach che una gara della Coppa del Mondo si sarebbe recuperata a La Thuile e che avrebbe svelato la specialità al termine del fine settimana di Kvitfjell. Le riserve sono state sciolte ed è stato comunicato che nella località valdostana si disputerà il superG non andato in scena a St. Moritz prima di Natale a causa del maltempo: si trattava soltanto di un’ufficialità, visto che si era già detto da tempo che non si sarebbe recuperato il secondo gigante cancellato a Tremblant a inizio dicembre per mancanza di neve.

Di conseguenza è stato pubblicato il calendario per il fine settimana di gare in Italia: si incomincerà giovedì 13 marzo con una discesa libera, si proseguirà venerdì 14 marzo con il già citato recupero del superG di St. Moritz e si terminerà domenica 15 marzo con il secondo superG sulle nevi di casa di Federica Brignone. Tutte le prove sono in programma alle ore 11.00, sarà l’ultimo appuntamento in Europa perché poi ci si trasferirà negli Stati Uniti d’America per disputare le finali a Sun Valley.

Questa aggiunta cambia dunque il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino, visto che ora mancano tre superG (due a La Thuile e quello delle finali), due discese libere (La Thuile e Sun Valley), due giganti (Are e quello conclusivo in terra statunitense), due slalom (sempre in Svezia e poi a Sun Valley). Federica Brignone può fare affidamento su 251 punti di vantaggio nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami e ora sogna davvero di conquistare la Sfera di Cristallo per la seconda volta in carriera.

CALENDARIO ULTIME GARE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

8 marzo Gigante femminile ad Are (Svezia)

9 marzo Slalom femminile ad Are (Svezia)

13 marzo Discesa libera femminile a La Thuile (Italia)

14 marzo SuperG femminile a La Thuile (Italia)

15 marzo SuperG femminile a La Thuile (Italia)

22 marzo Discesa libera femminile a Sun Valley (USA), finale

23 marzo SuperG femminile a Sun Valley (USA), finale

25 marzo Gigante femminile a Sun Valley (USA), finale

27 marzo Slalom femminile a Sun Valley (USA), finale