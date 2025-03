Quante posizioni ha guadagnato Cinà nel ranking ATP da inizio anno. E se vince la finale a Hersonissos…

Federico Cinà è approdati in finale al Crete Challenger 2, in corso ad Hersonissos, in Grecia, di categoria Challenger 50, ed ha compiuto un gran balzo nel ranking ATP, nel quale ad inizio anno, nell’aggiornamento del 6 gennaio 2025, occupava la 522ma posizione.

L’azzurro, che in carriera era stato al massimo 515°, posizione raggiunta il 16 dicembre 2024, nella classifica virtuale è salito alla piazza 441, guadagnando 116 posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento, del 3 marzo 2025, nel quale occupava il 557° posto a quota 65 punti.

Cinà, invece, lunedì prossimo, è già certo di essere a quota 105 punti, tra quelli guadagnati nei tornei di Hersonissos 2 e Sharm El Sheikh 5, quest’ultimo vinto la scorsa settimana, ma in caso di vittoria in Grecia salirebbe a quota 130 punti, portandosi al 382° posto virtuale.