Calcio, l’Inter sbanca Bergamo ed allunga sul Napoli. Crollo Juve a Firenze

La 29ma giornata della Serie A 2024-2025 di calcio sancisce l’allungo in vetta alla classifica dell’Inter, che passa a Bergamo per 0-2 nel big match giocato in casa dell’Atalanta ed approfitta così del pareggio a reti inviolate del Napoli a Venezia: i nerazzurri allungano a +3 sui partenopei ed a +6 sugli orobici.

Si issa al quarto posto il Bologna, che travolge per 5-0 la Lazio ed in un colpo solo scavalca i biancocelesti e la Juventus, che crolla a Firenze, con i gigliati che vincono con un netto 3-0. Rientra nella lotta per il quarto posto anche la Roma, che supera di misura il Cagliari e resta a -4 dai felsinei.

SERIE A 2024-2025

Risultati 29ma giornata

Venerdì 14 marzo

GENOA-LECCE 2-1

Sabato 15 marzo

MONZA-PARMA 1-1

UDINESE-H.VERONA 0-1

MILAN-COMO 2-1

TORINO-EMPOLI 1-0

Domenica 16 marzo

VENEZIA-NAPOLI 0-0

BOLOGNA-LAZIO 5-0

ROMA-CAGLIARI 1-0

FIORENTINA-JUVENTUS 3-0

ATALANTA-INTER 0-2

Classifica dopo la 29ma giornata

INTER 64

NAPOLI 61

ATALANTA 58

BOLOGNA 53

JUVENTUS 52

LAZIO 51

ROMA 49

FIORENTINA 48

MILAN 47

UDINESE 40

TORINO 38

GENOA 35

COMO 29

H.VERONA 29

CAGLIARI 26

LECCE 25

PARMA 25

EMPOLI 22

VENEZIA 20

MONZA 15