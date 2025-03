Brignone sfida Huetter e Goggia per la coppa di discesa. Odermatt per il poker, Paris tenta un’altra vittoria

La festa è già stata fatta in casa a La Thuile ed oggi si può definitivamente mettere la firma nella storia dello sci alpino italiano. Manca solo la matematica a Federica Brignone per conquistare la seconda Coppa del Mondo generale della carriera, ma la valdostana non vuole accontentarsi e quasi sicuramente il suo obiettivo odierno alle finali di Sun Valley è un altro: conquistare la coppa di discesa, mai vinta in carriera e che sarebbe davvero un titolo clamoroso e anche inaspettato pensando ad inizio stagione.

Nell’ultima discesa della anno a Sun Valley, Brignone si presenta da leader della classifica di specialità anche il margine di vantaggio sulle dirette rivali non è molto. L’azzurra deve difendere 16 punti su Cornelia Huetter e 34 su Sofia Goggia, che sono anche le ultime ad aver messo il loro nome nell’albo d’oro. L’austriaca ha vinto lo scorso anno, mentre la bergamasca si era imposta nei tre anni precedenti.

Goggia sarà la prima con il pettorale numero 6 ad arrivare al traguardo ed è praticamente obbligata a vincere. Sofia deve assolutamente tagliare il traguardo con luce verde per mettere pressione alle avversarie. Con l’8 toccherà poi a Brignone, che anche in caso di primo posto dovrà comunque attendere fino al 15 di Huetter per festeggiare.

Davvero una sfida emozionante tra le tre, ma attenzione alle possibili alleate di Brignone, tra tutte quella Lara Gut-Behrami con cui Federica ha proprio lottato per la generale e con cui domani si giocherà la coppa di superG. La svizzera ha concluso al primo posto l’unica prova disputata, imponendosi davanti alla compagna di squadra Corinne Suter, altra mina vagante nella lotta per la vittoria e anche per il podio.

Gara femminile alle 19.30, mentre un’ora e mezza prima tocca agli uomini. Marco Odermatt è ad un passo dal realizzare il secondo poker di coppe consecutivo ed entrare ancora più nella leggenda di questo sport. L’elvetico ha già vinto la generale per la quarta volta consecutiva e lo stesso ha fatto con quella di gigante, aggiungendo poi pure quella in superG e gli manca solo quella di discesa. Sono 83 i punti di vantaggio di Odermatt nei confronti del connazionale Franjo Von Allmen, chiamato dunque ad una missione praticamente impossibile e ad un recupero che avrebbe semplicemente del miracoloso.

La Svizzera punta anche alla tripletta nella classifica di specialità, considerando che sul gradino più basso del podio ci potrebbe salire Alexis Monney, che è stato anche il migliore in prova ed è certamente tra i favoriti per la vittoria. Chi proverà a rovinare il dominio elvetico è Dominik Paris, che si è finalmente sbloccato nel magico fine settimana di Kvitfjell e punta ad un altro grande risultato nell’ultima discesa della stagione. Attenzione anche a Florian Schieder, secondo in prova, che potrebbe anche piazzare il colpo in quel di Sun Valley.