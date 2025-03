Boxe, Angela Carini sconfitta in finale al Torneo di Strandja. Altri tre azzurri sul podio

L’Italia ha partecipato al Torneo Internazionale di boxe andato in scena a Strandja (Bulgaria) durante l’ultima settimana, raccogliendo quattro piazzamenti sul podio in uno dei primi appuntamenti del quadriennio che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 (anche se non è ancora ufficiale la presenza del pugilato nella prossima rassegna a cinque cerchi).

Angela Carini, che è tornata a tutti gli effetti all’agonismo dopo l’annuncio di ritiro rilasciato dopo i Giochi di Parigi 2024, ha perso la finale nella categoria fino a 63 kg contro la britannica Sacha Hickey (4-1). Terzo posto, invece, per Rebecca Nicoli (60 kg), Melissa Gemini (75 kg) e Gabriele Guidi Rontani (71 kg) sconfitti in semifinale rispettivamente dalla kazaka Volossenko (5-0), dalla cinese Li Quian (5-0) e dal kazako Zhussupov (3-2).

Lucia Elen Ayari (50 kg), Alfred Commey (50 kg), Remo Salvati (75 kg), Gianluigi Malanga (67 kg) e Michele Baldassi (57 kg) si erano invece fermati ai quarti di finale, perdendo tutti con verdetto unanime rispettivamente contro la bulgara Poptoleva, l’inglese Shittu, il kazako Akkalykov e l’azero Suleymanov.