Boxe, il nipote di Silvio Berlusconi sul ring: Lorenzo si impone ai punti a Genova

Una serata molto particolare nel rinnovato Palasport di Genova, dedicata alla Boxe e alla Savate, nell’evento denominato ‘History of Fight’ e organizzato da ‘Elite Top Fight’ nella struttura ligure. Si, perché un giovane 14enne è salito sul ring e ha fatto parlare di sé.

Si fa riferimento a Lorenzo Berlusconi, figlio di Pier Silvio e nipote del fondatore di Mediaset ed ex presidente del Consiglio, protagonista nella serata-evento in corso questa sera sul quadrato genovese. Berlusconi Jr. ha combattuto in modalità ‘contatto leggero’, in conformità alla sua età, e battuto ai punti Mattia De Icco dopo tre round della durata di due minuti ciascuno.

La categoria di appartenenza è quella dei pesi leggeri e all’angolo del giovane Lorenzo c’era anche il padre Pier Silvio, anche lui grande appassionato di questa disciplina. La vittoria del ragazzino è stata commentata e applaudita dal due-volte argento olimpico dei pesi massimi, Clemente Russo, attuale allenatore della Nazionale.

Vedremo se Lorenzo, a questo punto, saprà farsi largo nelle categorie giovanili e avere un futuro nella “nobile arte”.