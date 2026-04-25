World Boxing Cup 2026: Gabriele Guidi Rontani va in semifinale, si ferma Caruso

Sono due i pugili italiani che hanno preso la via del ring tra il pomeriggio e la notte della World Boxing Cup in Brasile. A Foz do Iguacu, città fondata poco più di un secolo fa e sita all’interno dello stato del Paraná, nonché ben nota per le sue cascate, la prima tappa della rassegna di recente creazione da parte della World Boxing mantiene un che di tricolore al suo interno.

Disputati i quarti di finale: negli 85 kg a Paolo Caruso non è andata bene. il pugile delle Fiamme Oro è stato costretto a cedere per verdetto non unanime dei giudici di fronte al kazako Aibaruly Sultanbek. In particolare il punteggio definitivo è di 1-4.

Molto buona, invece, la performance di Gabriele Guidi Rontani: per il pugile appartenente all’Esercito, impegnato nella categoria dei 75 kg, estremamente convincente 5-0 contro il giapponese Taiga Yagi, dunque un verdetto unanime dei giudici che lo trascina in semifinale.

Oggi, dunque, saranno due gli italiani impegnati. Uno, appunto, è Guidi Rontani, che alle 23:30 sul ring B (salvo ritardi, che non sono di certo variabile imprevedibile) sfiderà il kazako Sanzhar-Ali Begaliyev, mentre nei 90 kg Dean Chime, del Padova Ring, affronterà il brasiliano Filho Isaias.