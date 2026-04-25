Chime e Guidi Rontani battuti nelle semifinali della World Boxing Cup: italiani terzi in Brasile

A Foz Do Iguaçu (Brasile) siamo entrati nella fase calda della prima tappa della World Boxing Cup, appuntamento di pugilato dilettantista a cui hanno preso parte dodici italiani (otto uomini e quattro donne). Soltanto due azzurri sono riusciti a spingersi fino alle semifinali, entrambi battuti nella giornata odierna in terra sudamericana: non ci saranno nostri portacolori negli atti conclusivi.

Dean Nwokedi Chime è stato sconfitto dal padrone di casa Isaias per split decision: il brasiliano si è imposto per 4-1 e avrà così la possibilità di combattere per il titolo nella categoria fino a 90 kg, mentre il nostro peso massimo dovrà accontentarsi del gradino più basso del podio dopo aver regolato l’irlandese Marley agli ottavi di finale e aver superato l’inglese Scott per walkover.

Gabriele Guidi Rontani ha perso con verdetto unanime (5-0) contro l’azero Jafarov, chiudendo così al terzo posto nella categoria fino a 75 kg. L’azzurro non è riuscito a contrastare un avversario decisamente quotato, che ha avuto la meglio nei tre round e avrà così la possibilità di battagliare per trono.