Boxe, Bivol batte Beterbiev in una memorabile rivincita: Campione del Mondo indiscusso dei mediomassimi

A Riad (Arabia Saudita) è andata in scena una pirotecnica riunione di boxe, culminata in uno degli incontri più attesi di questa prima parte della stagione. Il russo Dmitri Bivol si è laureato Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi mediomassimi dopo aver sconfitto il russo-canadese Artur Beterbiev ai punti per verdetto per majority decision (116-112, 115-113, 114-114: un giudice ha visto una vittoria decisa per il 34enne, un altro un successo di misura alla Kingdom Arena, un terzo ha notato un pareggio).

Dmitri Bivol ha così conquistato le corone WBA, WBC, WBO, IBF dopo che aveva perso lo scorso 13 ottobre in maniera discussa contro Beterbiev, rendendosi protagonista di un memorabile ritorno e prendendosi la grande vendetta dopo quel verdetto non digerito in autunno. Una rivincita memorabile, infliggendo la prima sconfitta in carriera al suo rivale e portando il suo personale tabellino a 24-1 contro il 21-1 del 40enne. Tutto lascia pensare a un terzo atto nel prossimo futuro: sarà una vera e propria resa dei conti nella categoria fino a 79,1 kg.

L’incontro è viaggiato sempre sul filo dell’equilibrio e si è distinto per la grande tecnica dei due pugili, entrambi hanno aggredito l’avversario in maniera incessante e hanno portato colpi molto interessanti per l’intera durata del match. Beterbiev si è fatto sentire con grande potenza tra quarto e sesto round, poi Bivol ha alzato il ritmo e nel nono si è messo in bella mostra con un diretto e gancio che ha fatto vacillare l’avversario. Finale estremamente equilibrato e verdetto che si preannuncia molto incerto, poi due cartellini su tre premiano Bivol.

Nella stessa serata il dominicano Carlos Adames ha difeso il titolo mondiale WBC dei pesi medi strappando un pareggio con l’inglese Hamzah Sheeraz. Lo statunitense Sahkur Stevenson ha conservato la corona mondiale WBC dei pesi leggeri regolando l’inglese Josh Padley per ko tecnico al nono round.

Il forfait per infortunio di Daniel Dubois, Campione del Mondo IBF dei pesi massimi, ha pesato sulla serata: il suo sfidante Joseph Parker ha sconfitto il sostituto congolese Martin Bakole per ko tecnico al secondo round in un match trasformato nel mondiale a interim WBO. Parker fronteggerà Dubois prossimamente, il vincitore potrà verosimilmente sfidare l’ucraino Oleksandr Usyk, Campione del Modo WBC, WBA, WBO della categoria regina, per la riunificazione del titolo.