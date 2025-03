Basket, Olimpia Milano-Trento e Trapani-Brescia sfide d’alta classifica in Serie A. Trasferta a Trieste per la Virtus Bologna

La Serie A di basket prosegue senza sosta con la ventitreesima giornata della regular season 2024-2025 che si disputa nel weekend alle porte, con un solo anticipo in programma domani sera mentre le restanti partite previste domenica 23 marzo: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende.

Nell’unico anticipo di sabato 22 marzo, alle ore 20:00, la Virtus Bologna affronta Trieste per cancellare subito il ko rimediato la settimana scorsa contro Napoli (93-88) e rimanere attaccata al gruppo di testa. Nel lunch match di domenica 23 marzo, alle ore 12:00, subito una sfida importante tra i Trapani Sharks e la Germani Brescia con le due squadre appaiate in vetta a quota 32 punti ma reduci da due partite diverse (ko per la Leonessa contro l’Olimpia Milano, netta affermazione casalinga col punteggio di 131-88 per i siciliani). Alle ore 16:45 la Dinamo Sassari ospita al PalaSerradimigni una Vanoli Cremona alla ricerca di punti salvezza – terz’ultima posizione per i lombardi con 12 punti, con i sardi che provano a dare continuità alla vittoria esterna di domenica scorsa contro Treviso.

Alle 17:30 la Bertram Derthona Tortona sfida il fanalino di coda Estra Pistoia, con i piemontesi che stanno attraversando un buon momento anche in FIBA Champions League con tre successi consecutivi tra i quali l’ultimo pochi giorni fa contro un club di spessore del calibro dell’AEK Atene. Alle ore 18:15 l’Unipol Forum di Assago sarà teatro dell’altra sfida di cartello di questo turno tra l’Olimpia Milano e la Dolomiti Energia Trentino in un remake della finale di Coppa Italia vinta dall’Aquila, con i bianconeri capaci di infliggere una sonora sconfitta (91-57) all’andata ai campioni d’Italia in carica. La serata di domenica si apre con il derby tutto campano alle ore 19:00 tra la Givova Scafati e Napoli, con entrambe le compagini appaiate a 12 punti in graduatoria e quindi alla ricerca di una vittoria per allontanare la zona ‘calda’.

Mezz’ora più tardi, alle ore 19:30, l’Unahotels Reggio Emilia scende in campo al PalaBigi contro l’Umana Reyer Venezia per rimanere in scia alle battistrada – reggiani a 28 punti al sesto posto – mentre i lagunari provano ad accorciare su Trieste attualmente in ottava posizione, l’ultima utile per accedere ai playoff. Completa il turno il posticipo delle ore 20:00 tra la Nutribullet Treviso e l’Openjobmetis Varese, con i lombardi che devono risalire la china per evitare lo spettro della retrocessione in Serie A2.