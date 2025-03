Basket femminile, la corsa playoff passa da trasferte durissime

Si disputa questo weekend la ventesima giornata del massimo campionato femminile di basket e si entra sempre più nel vivo quella corsa che divide il destino tra un posto ai playoff e uno ai playout. E, classifica alla mano e salvo sorprese, sono tre le formazioni a giocarsi l’ultimo posto utile per la top 8 e per evitare il girone salvezza.

Brixia Brescia, Battipaglia e Sassari sono racchiuse in soli due punti e in questo lungo sprint finale ogni partita sarà fondamentale per loro. E questo weekend le tre formazioni saranno impegnate in trasferte durissime. A partire domani sera, quando le sarde di Sassari saranno impegnate in casa della Reyer Venezia, seconda in classifica e dominatrice della stagione insieme a Schio.

Domenica, invece, il Battipaglia arriverà in Lombardia per affrontare la Geas Sesto San Giovanni. Le milanesi stanno disputando una stagione di alti e bassi e hanno bisogno di un successo per evitare di venir risucchiata nella zona calda della classifica e con le campane hanno la chance di allungare. La giornata si chiuderà con la Brixia impegnata in casa di San Martino di Lupari, con le venete abbastanza certe di un posto playoff dopo un avvio di stagione difficile, ma che vorranno confermarsi.

Le altre partite di giornata vedono Faenza ospitare Battipaglia, con le padrone di casa anch’esse chiamate a vincere per sigillare il posto playoff, mentre le ospiti sono tranquille in terza posizione. Si chiude, poi, con il testacoda tra Schio e Alpo, un derby veneto che sulla carta non ha storia, con le padrone di casa prime in classifica e le veronesi già condannate ai playout con un solo successo all’attivo.