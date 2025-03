ATP Houston, gli americani danno il via alla stagione sulla terra: Tommy Paul e Frances Tiafoe i riferimenti

E ora si pensa alla terra. Nella finale tra Nole Djokovic e Jakub Mensik si scriverà l’ultimo capitolo del Sunshine Double. A Miami scopriremo se una carriera leggendaria si arricchirà di un nuovo successo oppure se un giovane dal grande potenziale porrà la prima firma nel massimo circuito internazionale.

Tuttavia, mente e cuore di tanti tennisti sono rivolti al mattone tritato. Dal 31 marzo al 6 aprile il Texas ospiterà l’edizione n.113 dello US Men’s Clay Court Championships. Sui campi del River Oaks Country Club diversi giocatori degli States daranno il via al loro percorso per essere pronti ai grandi tornei europei sul rosso, nella consapevolezza che per loro questa parte d’annata è sempre un po’ complicata.

Pochi dubbi che la pattuglia americana gradisca il duro piuttosto che questa superficie, ma ci si deve sporcare. E così, a Houston, si assisterà a un torneo in cui saranno solo due i top-30 al via, ovvero Tommy Paul (n.1 del seeding) e Frances Tiafoe (testa di serie n.2). Assente il campione del 2024, Ben Shelton. A Paul giocare sul lento non dispiace affatto, essendo un “tuttocampista”, e nell’evento in questione potrebbe porre il primo sigillo del 2025.

Evento privo di italiani, che sarà occasione per vedere all’opera anche altri alfieri della compagine americana, come Alex Michelsen e Brandon Nakashima, con Michelsen che avrà un esordio di fuoco contro l’altro Next Gen di rilievo Learner Tien. Vi sarà anche una piccola rappresentanza della terra dei canguri, con Jordan Thompson e Adam Walton, quest’ultimo reduce dal bel percorso di Miami (ottavi di finale raggiunti).