Atletica, sfida azzurra Fabbri-Weir per l’oro nel peso agli Europei indoor

Obiettivo doppietta per l’Italia nel getto del peso maschile in vista dei Campionati Europei indoor di atletica 2025, in programma all’arena Omnisport di Apeldoorn (Paesi Bassi) da giovedì 6 a domenica 9 marzo. Leonardo Fabbri e Zane Weir guidano le liste continentali stagionali e sono i principali favoriti per il titolo, dopo essersi dati battaglia nei meeting di inizio anno.

Fabbri, bronzo mondiale indoor e campione europeo outdoor in carica, ha già sfiorato la soglia dei 22 metri e vanta la world lead con il 21.95 del 13 febbraio a Lievin, ma il suo stato di forma dovrebbe consentirgli di salire ulteriormente di colpi come dimostra l’ultimo nullo (lunghissimo, ben oltre i 22 metri) dei recenti Assoluti di Ancona.

L’antagonista più temibile del fiorentino potrebbe essere proprio il connazionale Zane Weir, oro europeo indoor in carica e quarto ai Mondiali al coperto di Istanbul 2024, capace di spingersi quest’inverno fino a 21.76 occupando la terza piazza nella graduatoria mondiale del 2025. L’italo-sudafricano proverà a piazzare la zampata in finale per mettere sotto pressione Fabbri e per garantirsi un posto sul podio.

La coppia azzurra dovrà comunque guardarsi le spalle da un paio di atleti con primati personali superiori ai 22 metri che però sin qui non hanno brillato nella stagione indoor: il polacco Konrad Bukowiecki (oro europeo al coperto nel 2017) ed il ceco Tomas Stanek (campione continentale indoor a Torun nel 2021). Italia che schiera anche Nick Ponzio, possibile outsider per la top5.