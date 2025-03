Atletica, quando inizia la stagione all’aperto: il calendario delle prime gare e gli italiani impegnati

Gli appassionati di atletica si sono potuti divertire durante l’inverno con le gare indoor e la stagione in sala è stata particolarmente ricca vista la disputa, nel giro di due settimane, degli Europei ad Apeldoorn e dei Mondiali a Nanchino. La primavera è ormai arrivata ed è già ora di pensare alla stagione all’aperto, che culminerà con i Mondiali in programma a Tokyo nel mese di settembre: tutti gli atleti lavoreranno in vista della rassegna iridata nella capitale giapponese, ma la marcia di avvicinamento sarà particolarmente intensa.

Le varie tappe della Diamond League, gli appuntamenti del Continental Tour (livello gold), le World Relays, i vari meeting in Italia e tanto altro ancora. Ci sarà da divertirsi nei prossimi mesi, ma quando inizierà la stagione all’aperto? Quali saranno le prime gare in programma? Scopriamo il calendario nel dettaglio, tenendo conto che al momento non è ancora possibile sapere nel dettaglio quando vedremo impegnati i vari italiani: le singole pianificazioni sono in fase di definizione.

Il Continental Tour inizierà già sabato 29 marzo con la prima tappa a Melbourne (Australia), ma chiaramente la presenza degli atleti sarà limitata ad alcuni atleti di quell’emisfero visto che è dall’altra parte del mondo e che la stagione indoor è appena terminata. Le startlist dovrebbero essere più sfiziose a Gaborone (Botswana), dove il Continental Tour sbarcherà il 12 aprile. Proprio in quel weekend si disputerà la prima edizione degli Europei su strada a Bruxelles, dove Nadia Battocletti è annunciata sui 10 km.

La Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante, scatterà con due appuntamenti in Cina: il 26 aprile a Xiamen e il 3 maggio a Keqiao. La settimana seguente (10-11 maggio), sempre in Cina, si disputeranno le World Relays: sarà Guangzhou a ospitare i cosiddetti Mondiali di staffette. In Italia si incomincerà a fare sul serio il 21 maggio con il Meeting di Savona. Annotiamo anche due Major: la Maratona di Boston il 21 aprile e la Maratona di Londra il 27 aprile.

CALENDARIO PRIME GARE ATLETICA OUTDOOR 2025

29 marzo Continental Tour (livello gold) a Melbourne (Australia)

6 aprile Maratona di Milano

12 aprile Continental Tour (livello gold) a Gaborone (Botswana)

12-13 aprile Europei su strada a Bruxelles (Belgio)

21 aprile Maratona di Boston (USA)

26 aprile Diamond League a Xiamen (Cina)

27 aprile Maratona di Londra (Gran Bretagna)

3 maggio Diamond League a Keqiao (Cina)

10-11 maggio World Relays a Guangzhou (Cina)

16 maggio Diamond League a Doha (Qatar)

18 maggio Continental Tour (livello gold) a Tokyo (Giappone)

21 maggio Meeting di Savona a Savona (Italia)