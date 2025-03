Atletica, la classifica a punti dei Mondiali Indoor: Italia vicina al podio con due ori

L’Italia ha conquistato tre medaglie ai Mondiali Indoor 2025 di atletica leggera: due ori e un argento. A fare suonare l’Inno di Mameli a Nanchino (Cina) sono stati Andy Diaz (salto triplo) e Mattia Furlani (salto in lungo), mentre Zaynab Dosso ha concluso al secondo posto sui 60 metri. Manca un alloro dal getto del peso, dove Leonardo Fabbri ha chiuso al quarto posto dopo l’opaca prestazione offerta agli Europei. Quarta piazza anche per Lorenzo Simonelli sui 60 ostacoli, al recupero da un infortunio.

Per il resto non c’erano altre concrete chance di salire sul podio, vista l’assenza di altri elementi di rilievo. La bontà del movimento di un Paese non si valuta però soltanto dalle medaglie, ma soprattutto con il numero di finali conquistate, ovvero da quanti atleti si sono piazzati nelle prime otto posizioni. Per valutare il benessere di ogni Nazione si fa un semplice conteggio: ai primi classificati vengono assegnati 8 punti, ai secondo 7, ai terzi 6 e così a scendere fino al punto previsto per l’ottavo.

Si tratta della classifica a punti, che restituisce una cartina di tornasole più completa e articolata del rendimento avuto in una rassegna. Nel computo della nostra Nazionale rientrano così anche il sesto posto di Manuel Lando (salto in alto), i settimi di Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo (salto con l’asta), gli ottavi di Zane Weir (getto del peso) e Idea Pieroni (salto in alto).

L’Italia ha concluso al quinto posto con 42 punti. Gli USA hanno dominato questa graduatoria con 175 punti davanti ad Australia (55), Etiopia (44) e Cina (44): gli azzurri sono arrivati a un paio di punti dal podio, il risultato è di assoluto rilievo e certifica la qualità del movimento tricolore.

