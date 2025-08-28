Quanti soldi guadagna Larissa Iapichino con la vittoria in Diamond League? C’è il super jackpot del lungo: bonus premio

Larissa Iapichino si presenterà con grande ottimismo e ambizioni ai Mondiali 2025 di atletica, che andranno in scena a Tokyo dal 13 al 21 settembre. La fuoriclasse toscana ha infatti vinto la finale della Diamond League, imponendosi nella gara di salto in lungo andata in scena allo Stadio Letzigrund di Zurigo (Svizzera). L’azzurra si è resa protagonista di un bel balzo da 6.93 metri e ha battuto per un solo centimetro la tedesca Malaika Mihambo, nonostante il vento contrario che soffiava a 1,1 m/s.

Risultato davvero encomiabile per la Campionessa d’Europa indoor, che oggi ha piazzato il terzo riscontro stagionale e ha messo nuovamente le mani sul trofeo alzato al cielo lo scorso anno a Bruxelles. Doppietta stellare per la 22enne, che rimpingua ulteriormente il proprio palmares e tra un paio di settimane si presenterà per andare a caccia di una medaglia nella capitale del Giappone fronteggiando a testa alta le altre big internazionali della specialità.

Si tratta di un risulto di notevole spessore dal punti di vista agonistico e sportivo, ma va annotato anche un interessante risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato Larissa Iapichino vincendo la Diamond League? Bisogna ricordare che quando si parla di “diamantone” non si intende a tutti gli effetti un prezioso, ma semplicemente un trofeo a forma di diamante: molto prestigioso e iconico, ma non di elevato valore pecuniario.

Possiamo definirlo un finto di enormi dimensioni. Il titolo è accompagnato da un assegno di 50.000 dollari statunitensi (circa 42.800 euro): normalmente il trionfo alle finali di Diamond League garantisca un premio pari a 30.000 dollari (la somma guadagnata ad esempio da Andy Diaz con il suo sigillo nel salto triplo), ma il salto in lungo femminile era stato selezionato tra le discipline Diamond+ e così l’azzurra ha potuto beneficiare di un super jackpot, un premio aggiuntivo che indubbiamente fa sempre piacere.

QUANTI SOLDI GUADAGNA LARISSA IAPICHINO CON LA VITTORIA IN DIAMOND LEAGUE?

50.000 dollari statunitensi (circa 42.800 euro).