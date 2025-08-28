Atletica
Larissa Iapichino: “Riesco a farvi divertire, sto aspettando i Mondiali da tanto tempo”
Larissa Iapichino ha vinto la gara di salto in lungo che ha animato le finali della Diamond League, conquistando così il prestigioso diamantone nella splendida cornice dello Stadio Letzigrund a Zurigo (Svizzera). La toscana ha difeso il titolo del massimo circuito internazionale itinerante, piazzando un convincente balzo da 6.93 metri con 1,1 m/s di vento contrario e battendo di un centimetro la tedesca Malaika Mihambo.
La Campionessa d’Europa indoor è parsa in ottima forma, ha siglato la terza misura stagionale a livello personale (il picco resta il 7.06 raggiunto a Palermo) e si è confermata ai vertici internazionali, facendo capire di avere tutte le carte in regola per puntare a una medaglia ai Mondiali, che andranno in scena a Tokyo dal 13 al 21 settembre.
Larissa Iapichino ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Bellissimo, che emozione in questa atmosfera: Zurigo è uno stadio magico. Contenta di essermi confermata in Diamond League, grazie al mio team riesco a farvi divertire, però da domani il focus va sui Mondiali, la gara dell’anno che sto aspettando da tanto tempo”.