Atletica oggi in tv, Mondiali indoor 2025: orari 22 marzo, streaming, azzurri in gara

Oggi sabato 22 marzo va in scena la seconda giornata dei Mondiali Indoor 2025 di atletica: a Nanchino (Cina) prosegue la rassegna iridata al coperto e si preannuncia grande spettacolo nel doppio appuntamento quotidiano, prima con la sessione notturna e poi con quella che ci terrà compagnia tra l’ora di pranzo e il primo pomeriggio. L’Italia si gioca carte molto importanti e punta a regalarsi nuove soddisfazione dopo la splendida medaglia d’oro conquista da Andy Diaz nel salto triplo.

Riflettori puntati su Zaynab Dosso, che andrà a caccia di un alloro pesante sui 60 metri: dopo il bronzo conquistato dodici mesi fa, la fresca Campionessa d’Europa spera di migliorarsi, forte anche della miglior prestazione mondiale stagionale. La velocista emiliana sarà impegnata nei turni turni, tutti in un’unica giornata. Lorenzo Simonelli vuole dimostrare di potersi giocare un bel risultato sui 60 ostacoli e di essersi lasciato alle spalle l’infortunio: lo scorso anno si mise al collo l’argento e proverà a inventarsi una magia.

Nella finale diretta del salto con l’asta ci sarà spazio per Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo, mentre Giovanni Lazzaro disputerà le semifinali dei 1500 metri. In gara anche Nicolò Giacalone tra le barriere e Gloria Hooper sui 60 metri in una giornata che propone il grande spettacolo di Armand Duplantis nel salto con l’asta e le finali di salto triplo donne, 3000 metri e 400 metri per entrambi i sessi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (venerdì 21 marzo) ai Mondiali Indoor 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD (per la sessione notturna) e su Rai 2 (per la sessione diurna, ma dalle 13.00 alle 13.30 si tornerà su RaiSportHD per fare spazio al telegiornale); in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI INDOOR ATLETICA OGGI

Sabato 22 marzo

03.05 Eptathlon, 60 metri

03.10 Salto con l’asta femminile, finale

03.25 60 ostacoli maschile, batterie

03.45 Eptathlon, salto in lungo

04.15 60 metri femminile, batterie

05.05 800 metri femminile, semifinali

05.10 Eptathlon, getto del peso

05.31 800 metri maschile, semifinali

11.34 Salto con l’asta maschile, finale

11.37 Eptathlon, salto in alto

12.10 Salto triplo femminile, finale

12.15 3000 metri femminile, finale

12.33 3000 metri maschile, finale

12.50 60 ostacoli maschile, semifinali

13.15 60 metri femminile, semifinali

13.44 400 metri femminile, finale

13.55 400 metri maschile, finale

14.05 60 ostacoli maschile, finale

14.18 60 metri femminile, finale

PROGRAMMA MONDIALI INDOOR ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per la sessione notturna e dalle ore 13.00 alle ore 13.30, gratis e in chiaro; Rai 2 dalle ore 11.15 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 fino alla conclusione.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI INDOOR ATLETICA

Sabato 22 marzo

03.10 Salto con l’asta femminile, finale: Roberta Bruni, Elisa Molinarolo

03.25 60 ostacoli maschile, batterie: Lorenzo Simonelli, Nicolò Giacalone

04.15 60 metri femminile, batterie: Zaynab Dosso, Gloria Hooper

05.31 800 metri maschile, semifinali: Giovanni Lazzaro

12.50 60 ostacoli maschile, semifinali: eventuali Lorenzo Simonelli, Nicolò Giacalone

13.15 60 metri femminile, semifinali: eventuali Zaynab Dosso, Gloria Hooper

14.05 60 ostacoli maschile, finale: eventuali Lorenzo Simonelli, Nicolò Giacalone

14.18 60 metri femminile, finale: Zaynab Dosso, Gloria Hooper