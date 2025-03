Atletica, Fabbri eliminato agli Europei Indoor: malessere notturno? Dosso avanza con il miglior tempo

Alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi) si è aperta l’ultima giornata di gare degli Europei Indoor 2025 di atletica. Zaynab Dosso si è qualificata alle semifinali dei 60 metri con il miglior tempo delle batterie, ma a fare notizia è la clamorosa eliminazione di Leonardo Fabbri nel getto del peso da grande favorito della vigilia. A tenere alti i colori dell’Italia nell’atto conclusivo di oggi pomeriggio saranno Zane Weir e Nick Ponzio.

RISULTATI EUROPEI INDOOR ATLETICA OGGI

BATTERIE

60 METRI (FEMMINILE) – Zaynab Dosso si è qualificata alle semifinali con il miglior tempo della sessione: 7.06, un centesimo sopra al suo stagionale, che è anche il terzo tempo mondiale stagionale. La primatista italiana (7.02) ha rischiato la squalificata perché al secondo start è scesa sotto il decimo come tempo di reazione, ma il suo scatto anticipato è stato causato dal movimento della rumena Maria Mihalache e si è salvata.

L’azzurra è stata cauta alla terza partenza (0.158 il tempo di reazione) ed è venuta fuori sul lanciato, lasciandosi alle spalle la ceca Karolina Manasova (7.14), la francese Carolle Zahi (7.15) e la britannica Amy Hunt (7.17), confermando di essere una delle grandi favorite per le medaglie. Diamo uno sguardo alle sue rivali: la polacca Ewa Swoboda si è imposta nella quinta serie (7.14), la svizzera Mujinga Kambundji non ha forzato (7.19), la lussemburghese Patrizia van der Weken ha avuto la meglio nella prima batteria in 7.11.

In semifinale rivedremo anche l’altra italiana Gloria Hooper (quarta nella batteria di Kambundji con il personale di 7.25), mentre Arianna De Masi è stata eliminata (sesta nella batteria di Swoboda in 7.31). Clicca qui per la cronaca dettagliata.

QUALIFICAZIONI

GETTO DEL PESO (MASCHILE) – Leonardo Fabbri è stato clamorosamente eliminato da grande favorito della vigilia per la conquista delle medaglie. Il toscano si era presentato all’appuntamento forte della miglior prestazione mondiale stagionale (21.95 metri a Lievin), ma stamattina era ben lontano dalla forma a cui ci ha abituato: l’argento iridato all’aperto e bronzo mondiale in sala non è andato oltre un mesto 19.72 siglato al secondo tentativo, dopo un nullo di settore alla prima prova e un nullo per contatto irregolare con la pedana al terzo assalto.

Il 27enne è scoppiato in lacrime al termine della gara e alla Rai ha fatto capire che è successo qualcosa di grave nella notte, senza però entrare nei dettagli. Il nostro portacolori è sembrato destabilizzato dal punto di vista emotivo e oggi ha faticato a trovare le misure con una pedana stretta, tipica delle gare in sala. La Fidal ha puntualizzato che la controprestazione è stata figlia del malessere accusato nel corso della notte. L’azzurro ha chiuso in dodicesima posizione e l’Italia si aggrapperà a Zane Weir nella finale di oggi pomeriggio. Il Campione d’Europa Indoor in carica cercherà di difendere il titolo, in mattinata ha gettato il peso a 20.91 chiudendo in seconda posizione alle spalle del ceco Tomas Stanek (21.26, unico oltre la norma di qualifica fissata a 21 metri).

Rivedremo all’opera anche Nick Ponzio, settimo con 20.24. Gli altri pretendenti alle medaglie saranno lo svedese Wictor Petersson (20.65), il rumeno Andrei Rares Toader (20.59), il britannico Scott Lincoln (20.54), l’ucraino Artem Levchenko (20.25) e il serbo Armin Sinancevic (20.11). Clicca qui per la cronaca dettagliata.

PENTATHLON

La finlandese Saga Vanninen svetta al comando con 2.975 punti dopo la disputa delle prime tre prove delle cinque prove. Alle sue spalle si sono piazzate l’irlandese Kate O’Connor (2.903), la britannica Jade O’Dowda (2.886) e l’olandese Sofie Dokter (2.884). Sveva Gerevini ha firmato il proprio personale sui 60 ostacoli (8.26) e nel getto del peso (13.00), ma si è dovuta fermare a 1.72 nel salto in lungo ed è nona con 2.676 punti. Nel pomeriggio sono previsti il salto in lungo e gli 800 metri. Clicca qui per la cronaca dettagliata.