Asia D’Amato toccante: “Non dovevo essere più qui, mi godo ogni momento. Senza mia sorella non so come farei”

Asia D’Amato ha fatto il proprio rientro in gara dopo dieci mesi di assenza a causa dell’infortunio rimediato lo scorso 2 maggio agli Europei di ginnastica artistica. L’azzurra aveva rimediato la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro dopo aver eseguito un elemento acrobatico al corpo libero in occasione del turno di qualificazione a Rimini e si era dovuta sottoporre a un intervento chirurgico, saltando così le Olimpiadi di Parigi 2024.

La 22enne genovese ha affrontato il lunghissimo periodo di riabilitazione e ha calcato nuovamente la pedana sabato 8 marzo in occasione della seconda tappa della Serie A1, andata in scena ad Ancona. La poliziotta della Brixia Brescia si è esibita esclusivamente alle parallele asimmetriche (13.100, 5.2 la nota di partenza) e dal capoluogo marchigiano riparte il cammino per tornare ai massimi livelli, con sempre più convinzione nei propri mezzi dopo l’ennesimo ritorno da un brutto infortunio.

Asia D’Amato si è raccontata ai microfoni della nostra Chiara Sani subito dopo la gara, per l’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Per me è stato un rientro stupendo perché vengo da un periodo complicato, parecchio. Ne ho subite di ogni e credo che mettere piede in campo gara sia stata la vittoria più grande. Parecchi mesi fa io non dovevo essere più qui: sono contenta di come sto reagendo e di come sto portando avanti questo infortunio, non potevo desiderare altro che essere qui, è per la vittoria più grande. Sono felice di quello che ho fatto, per una volta mi sono goduta il momento“.

L’azzurra ha poi proseguito: “Mi sono state vicine parecchie persone, sanno chi sono: un grazie enorme lo devo a loro, mi hanno aiutato veramente tanto in questo periodo e sono contentissima. Spero che papà sia fiero di noi (è purtroppo scomparso nel 2022, n.d.r.), si sta perdendo un sacco di cose: forse non lo abbiamo subito prima, ma lo stiamo subendo ora, il periodo post-olimpico non è mai semplice. Abbiamo passato un periodo abbastanza complicato, abbiamo sfogato tutto ma vogliamo rimetterci in piedi perché è quello che ci piace fare: papà ci ha insegnato a lottare, questo è solo il punto di partenza. Se non fossimo state in due (include la gemella Alice, n.d.r.) non so se saremmo arrivate dove siamo arrivate, la forza che abbiamo darci nel tirarci su è qualcosa di unico che è difficile spiegare“.

Asia D’Amato ha mostrato tutta la sua maturità in un passaggio molto intenso: “Le vittorie sono più belle quando c’è qualcosa di complicato dietro, è il lavoro che fai prima che ti porta alle vittorie. La parte fondamentale non sono vittorie e medaglie, ma il percorso prima che ti aiuta a crescere e ad arrivare: se va tutto bene non riesci a crescere. Ho iniziato a ragionare così da poco, prima non lo facevo: mi sento un’altra persona, sono felice e fiera di quello che ho fatto. La cosa più fondamentale è non arrendersi, andare avanti e sognare in grande, arrivando ai propri obiettivi giornalieri e a lungo termine. Ci hanno sempre insegnato che dopo una vittoria bisogna tornare in palestra a testa bassa a lavorare. Fin da piccole non ci siamo mai montate perché ci sentiamo persone normalissime, che hanno affrontato delle battaglie e delle vittorie, sempre a testa bassa per guardare avanti“.