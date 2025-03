Ambesi: “Alcaraz è davvero il n.2? Gli avversari non mancano. Ma sulla terra è il più competitivo”

Il sabato nel deserto californiano ha regalato emozioni a non finire. La finale del Masters 1000 di Indian Wells, infatti, sarà tra il danese Holger Rune e l’inglese Jack Draper per un atto conclusivo che si annuncia davvero vibrante. Sul cemento del Tennis Garden abbiamo assistito a due semifinali tirate, con la sconfitta di Carlos Alcaraz (1-6 6-0 4-6 contro Draper) che ha fatto rumore. Di questo e molto altro si è parlato nella puntata di TennisMania – speciale Indian Wells, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario Puppo.

Ospite di oggi, come sempre, Massimiliano Ambesi che ha scelto di iniziare analizzando Carlos Alcaraz nel suo complesso: “Un ko che fa notizia, certo. Lo spagnolo ha dimostrato di essere il più competitivo sulla terra dove deve difendere i tanti punti del Roland Garros 2024 ed i 200 Madrid. Immagino che lo vedremo a Monte Carlo e, a rigor di logica, quantomeno farà semifinale. Dopodiché giocherà a Barcellona e sarà il chiaro favorito anche a Madrid”.

Carlitos complica la sua rincorsa al numero 1 del ranking? Ambesi ha una idea ben precisa: “Ovviamente questa sconfitta in semifinale ad Indian Wells gli fa lasciare qui 600 punti ma penso che cambi poco, tanto se vincerà tutti i prossimi tornei (Miami, Montecarlo, Barcellona e Madrid) diventerà comunque il numero 1. Non so se sarà in grado di fare filotto ma penso comunque che servirebbe più moderazione nei giudizi. C’era chi scriveva e sentenziava che non potesse perdere. Non esageriamo”.

L’analisi sul murciano prosegue: “Penso che fino alle semifinali il suo sia stato un percorso solidissimo anche se non contro avversari clamorosi come Dimitrov. Anche il match contro Cerundolo, per esempio, non lo aveva visto dominare. Draper evidentemente ha armi per metterlo in difficoltà e giocarsela. Dopotutto mi pare un top5 sul cemento. Dall’altro canto lo spagnolo dovrà riflettere su tante cose. Su come è sceso in campo innanzitutto. Ha avuto un pessimo approccio. Forse si sentiva ingiocabile”.

Un ko che lascerà strascichi? “Bisogna capire che ci sono anche gli altri nel tennis. Ok che piace mettere in contrapposizione il numero 1, Jannik Sinner, e Carlos Alcaraz ma non è che non ci siano i rivali. Sul numero 2 dobbiamo discutere. Dopotutto lo spagnolo negli ultimi mesi ha vinto solo a Rotterdam e agli Australian Open è uscito ai quarti contro un Djokovic infortunato”.