Quanti punti perde Alcaraz nel ranking ATP con la sconfitta a Indian Wells: Sinner si allontana ulteriormente

Ci sono dei riflessi importanti nella classifica mondiale del tennis dopo quanto accaduto a Indian Wells, sede del primo dei due tornei del Sunshine Double. Sul cemento californiano Jannik Sinner, come è noto, non ha potuto rispondere presente per la sospensione di tre mesi legata alla vicenda “Clostebol”.

Il pusterese tornerà a giocare dal 5 maggio e prima di ciò dovrà attendere e osservare i propri avversari. Un’occasione per i più immediati inseguitori dell’altoatesino per accorciare le distanze nel ranking ATP. Tuttavia, per il momento, il vantaggio di Jannik nei confronti della concorrenza è sempre molto importante.

Perchè? Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, infatti, non sono riusciti ad approfittare finora dell’assenza dell’azzurro e il loro gap dalla vetta è nella settimana californiana aumentato. Zverev, uscito subito al secondo turno, ha perso 190 punti, mentre Alcaraz, che deteneva il titolo e andava a in caccia del terzo successo consecutivo, è stato battuto in semifinale nella nottata italiana dal britannico Jack Draper. Un riscontro che ha permesso a quest’ultimo di entrare in top-10 per la prima volta in carriera.

Carlitos, in tutto questo, ha subìto il drop di ben 600 punti e quindi le distanze da Jannik sono ulteriormente aumentate. Facendo i conti, Zverev è a 3385 punti dal nostro portacolori, mentre il funambolo di Murcia è a 4420 lunghezze.

RANKING ATP AGGIORNATO

1 Jannik Sinner ITA 11330

2 Alexander Zverev GER 7945

3 Carlos Alcaraz ESP 6910

4 Taylor Fritz USA 4900

5 1 Novak Djoković SRB 3860

6 2 Casper Ruud NOR 3855

7 1 Daniil Medvedev RUS 3680

8 Jack Draper GBR 3450

9 Andrey Rublev RUS 3440

10 3 Stefanos Tsitsipas GRE 3405