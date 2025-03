Alice D’Amato si commuove: “Periodo difficilissimo, spero di uscirne. Bisogna ricominciare da capo”

Alice D’Amato è stata uno dei volti simbolo dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, conquistando la medaglia d’oro alla trave e contribuendo all’argento nella gara a squadre di ginnastica artistica. La 22enne genovese è diventata la prima donna a salire sul gradino più alto del podio ai Giochi in questo sport, emulando le gesta di grandi uomini del recente passato come Jury Chechi e Igor Cassina. L’apoteosi nella capitale francese ha regalato tutto lo spazio che questa fantastica atleta merita, anche al di fuori della pedana.

L’azzurra ha fatto il proprio ritorno in gara dopo le magie dei Giochi in occasione della seconda tappa della Serie A1 andata in scena sabato 8 marzo ad Ancona. La poliziotta della Brixia Brescia si è esibita esclusivamente alle parallele asimmetriche, la specialità in cui ha dettato legge nelle ultime due edizioni degli Europei: un esercizio giusto per riprendere confidenza con il contesto agonistico, portato a termine con il punteggio di 11.550 (5.0 la nota di partenza).

Al termine della gara Alice D’Amato si è presentata con la gemella Asia ai microfoni della nostra Chiara Sani per l’ultimata puntata di Ginnasticomania, la trasmissione del canale YouTube di OA Sport. La ginnasta ha avuto un momento di difficoltà emotivo, venendo supportata dalla sorella, come è sempre successo tra le due atlete. Con qualche lacrima agli occhi l’azzurra ha concesso una battuta: “È un periodo difficilissimo per me (piange, n.d.r.). Spero di uscirne come ne sono uscita tante altre volte, è un mio obiettivo, voglio farcela. C’è tanto da lavorare e bisogna ricominciare da capo, ma voglio farcela“.

L’auspicio è quello di rivederla al meglio in occasione dei prossimi appuntamenti. Il massimo campionato italiano a squadre proseguirà sabato 22 marzo con la terza tappa a Desio, i grandi eventi internazionali si avvicinano: gli Europei a Lipsia sono previsti dal 26 al 31 maggio (qualche settimana più tardi rispetto alla tradizione che prevedeva la rassegna continentale ad aprile).