A che ora parte Filippo Ganna oggi, cronometro Tirreno-Adriatico 2025: n. di pettorale, programma esatto, tv

Ancora poche ore e si alzerà il sipario sulla Tirreno-Adriatico 2025, iconica corsa giunta alla sua Sessantesima edizione e in programma da lunedì 10 a domenica 16 marzo. C’è grande attesa per la prima tappa: una prova a cronometro con partenza ed arrivo a Lido di Camaiore, per un percorso rapido dalla lunghezza di 11.5 km. Inutile dire che l’osservato speciale sarà Filippo Ganna.

Il corridore in forza alla Ineos Grenadiers sarà nello specifico il terz’ultimo atleta dell’ordine di partenza con il pettorale N.71 e comincerà la sua gara alle 15:30 esatte, dieci minuti dopo un altro grande protagonista, Ayuso Pesquera (UAE Team Emirates), che partirà alle 15:20. Altri profili decisamente interessanti come ad esempio Jonathan Milan (Lidl-Trek) disputeranno la propria prova nella prima parte di gara (13:38 nel caso dell’azzurro).

Di seguito a che ora parte Filippo Ganna, la startlist e gli orari di partenza della cronometro Lido Di Camaiore-Lido di Camaiore, prima tappa della Tirreno-Adriatico 2025. La diretta tv in chiaro sarà affidata a Rai Sport HD e Rai 2 HD, mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 1 HD. Lo streaming gratuito sarà assicurato da Rai Play, mentre lo streaming in abbonamento sarà a cura di discovery+, oltre che su Sky Go, NOW e DAZN (per il canale Eurosport 1 HD).

A CHE ORA PARTE FILIPPO GANNA NELLA CRONOMETRO DELLA TIRRENO-ADRIATICO

Alle ore 15.30 di lunedì 10 marzo

STARTLIST CRONOMETRO TIRRENO-ADRIATICO: GLI ORARI DI PARTENZA

1. 161 10011087686 HAMILTON Christopher 12:45:00 AUS TPP

2. 173 10014704978 LONARDI Giovanni 12:46:00 ITA PTV

3. 67 10007952162 RUSSO Clément FRA GFC 12:47:00

4. 133 10008032287 KOCH Jonas GER RBH 12:48:00

5. 182 10022711017 KOOIJ Olav NED TVL 12:49:00

6. 105 10006889206 SKUJINS Toms LAT LTK 12:50:00

7. 123 10005818162 BRAMBILLA Gianluca 12:51:00 ITA Q36

8. 34 10015466329 FERRON Valentin FRA COF 12:52:00

9. 221 10015919603 TAROZZI Manuele ITA VBF 12:53:00

10. 86 10027246876 BARRÉ Louis FRA IWA 12:54:00

11. 41 10019759082 STAUNE-MITTET Johannes 12:55:00 NOR DAT

12. 206 10009372406 NOVAK Domen SLO UAD 12:56:00

13. 14 10008693204 RODRIGUEZ MARTIN Cristian 12:57:00 ESP ARK

14. 147 10023143170 REINDERINK Pepijn 12:58:00 NED SOQ

15. 55 10003259685 COSTA Rui POR EFE 12:59:00

16. 156 10006641652 REINDERS Elmar NED JAY 13:00:00

17. 192 10006668833 KRIEGER Alexander 13:01:00 GER TUD

18. 214 10052439089 JOHANNESSEN Anders Halland 13:02:00 NOR UXM

19. 92 10007738055 ACKERMANN Pascal 13:03:00 GER IPT

20. 6 10016139871 PRICE-PEJTERSEN Johan 13:04:00 DEN ADC

21. 233 10011235008 FORTUNATO Lorenzo 13:05:00 ITA XAT

22. 74 10005852821 KWIATKOWSKI Michal 13:06:00 POL IGD

23. 25 10028405624 MIHOLJEVIĆ Fran CRO TBV 13:07:00

24. 115 10057336175 RUBIO Einer Augusto 13:08:00 COL MOV

25. 166 10022680503 VAN UDEN Casper NED TPP 13:09:00

26. 175 10039525662 MUÑOZ LLANA Francisco 13:10:00 ESP PTV

27. 66 10068413878 PENHOET Paul FRA GFC 13:11:00

28. 136 10113396317 PALZER Anton GER RBH 13:12:00

29. 184 10006384196 MCLAY Daniel GBR TVL 13:13:00

30. 101 10009709175 CICCONE Giulio ITA LTK 13:14:00

31. 126 10010955930 DONOVAN Mark Jamie 13:15:00 GBR Q36

32. 36 10011126385 OURSELIN Paul FRA COF 13:16:00

33. 224 10010643207 FIORELLI Filippo ITA VBF 13:17:00

34. 85 10016305074 PAQUOT Tom BEL IWA 13:18:00

35. 42 10006599519 BENNETT Sam IRL DAT 13:19:00

36. 205 10005380450 MAJKA Rafal POL UAD 13:20:00

37. 15 10067207644 VAUQUELIN Kévin FRA ARK 13:21:00

38. 144 10068571102 MAGNIER Paul FRA SOQ 13:22:00

39. 56 10011237634 SHAW James GBR EFE 13:23:00

40. 157 10006655901 SÜTTERLIN Jasha GER JAY 13:24:00

41. 197 10015508967 ZIJLAARD Maikel NED TUD 13:25:00

42. 217 10015603745 WÆRENSKJOLD Søren 13:26:00 NOR UXM

43. 96 10056551990 RAISBERG Nadav ISR IPT 13:27:00

44. 2 10008611560 GAZE Samuel NZL ADC 13:28:00

45. 234 10030631267 KAJAMINI Florian Samuel 13:29:00 ITA XAT

46. 77 10015032152 SWIFT Connor GBR IGD 13:30:00

47. 23 10004564337 CARUSO Damiano ITA TBV 13:31:00

48. 114 10007518591 FORMOLO Davide ITA MOV 13:32:00

49. 165 10043809022 MÄRKL Niklas GER TPP 13:33:00

50. 176 10015827552 PIETROBON Andrea 13:34:00 ITA PTV

51. 62 10029194354 GERMANI Lorenzo ITA GFC 13:35:00

52. 135 10009575395 MOSCON Gianni ITA RBH 13:36:00

53. 183 10004443994 KRUIJSWIJK Steven 13:37:00 NED TVL

54. 104 10030115147 MILAN Jonathan ITA LTK 13:38:00

55. 124 10007175859 DE LA CRUZ MELGAREJO David 13:39:00 ESP Q36

56. 35 10009812239 MAAS Jan NED COF 13:40:00

57. 226 10054480032 SCALCO Matteo ITA VBF 13:41:00

58. 81 10016223535 BONNEU Kamiel BEL IWA 13:42:00

59. 45 10019666227 GUDMESTAD Tord NOR DAT 13:43:00

60. 202 10009191136 ALVES OLIVEIRA Rui Filipe 13:44:00 POR UAD

61. 12 10005874645 DELAPLACE Anthony 13:45:00 FRA ARK

62. 146 10073619243 PEDERSEN Phillip Casper 13:46:00 DEN SOQ

63. 51 10009165672 CARAPAZ Richard ECU EFE 13:47:00

64. 152 10009793950 DUNBAR Edward IRL JAY 13:48:00

65. 191 10011144068 HIRSCHI Marc SUI TUD 13:49:00

66. 215 10079890392 JOHANNESSEN Tobias Halland 13:50:00 NOR UXM

67. 95 10006000240 HOULE Hugo CAN IPT 13:51:00

68. 3 10009991182 GHYS Robbe BEL ADC 13:52:00

69. 237 10008018850 VELASCO Simone ITA XAT 13:53:00

70. 75 10005587887 PUCCIO Salvatore ITA IGD 13:54:00

71. 22 10007609228 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA PelloESP TBV 13:55:00

72. 113 10009720491 AULAR SANABRIA Orluis Alberto VEN MOV 13:56:00

73. 163 10023376475 LEEMREIZE Gijs NED TPP 13:57:00

74. 172 10015131879 BAIS Davide ITA PTV 13:58:00

75. 65 10008892961 PACHER Quentin FRA GFC 13:59:00

76. 134 10015329923 MACIEJUK Filip POL RBH 14:00:00

77. 181 10055330194 YATES Simon Philip 14:01:00 GBR TVL

78. 106 10006823528 STUYVEN Jasper BEL LTK 14:02:00

79. 122 10015709132 AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel ESP Q36 14:03:00

80. 33 10006895064 COQUARD Bryan FRA COF 14:04:00

81. 227 10009974614 ZANONCELLO Enrico 14:05:00 ITA VBF

82. 84 10015723579 COLLEONI Kevin ITA IWA 14:06:00

83. 43 10009366241 DE BONDT Dries BEL DAT 14:07:00

84. 204 10011081424 GROSSSCHARTNER Felix 14:08:00 AUT UAD

85. 11 10008666932 CAPIOT Amaury BEL ARK 14:09:00

86. 145 10067509859 PARET PEINTRE Valentin 14:10:00

87. 54 10007587303 CHAVES RUBIO Jhoan Esteban 14:11:00 COL EFE

88. 151 10015829370 ZANA Filippo ITA JAY 14:12:00

89. 193 10022852170 PLUIMERS Rick NED TUD 14:13:00

90. 212 10019725942 DVERSNES Fredrik NOR UXM 14:14:00

91. 94 10003401246 FUGLSANG Jakob DEN IPT 14:15:00

92. 4 10017587902 GLIVAR Gal SLO ADC 14:16:00

93. 235 10086252279 POELS Wouter NED XAT 14:17:00

94. 73 10009497593 HAMILTON Lucas Wade 14:18:00 AUS IGD

95. 21 10030804049 TIBERI Antonio ITA TBV 14:19:00

96. 117 10075176903 TESFAZION Natnael 14:20:00 ERI MOV

97. 167 10009334717 WELTEN Bram NED TPP 14:21:00

98. 174 10006684896 MAESTRI Mirco ITA PTV 14:22:00

99. 64 10009163753 MADOUAS Valentin 14:23:00 FRA GFC

100. 137 10022684846 VAN DIJKE Tim NED RBH 14:24:00

101. 185 10071130484 UIJTDEBROEKS Cian 14:25:00 BEL TVL

102. 103 10009583883 GHEBREIGZABHIER Amanuel 14:26:00 ERI LTK

103. 127 10016094506 ZURKOWSKY Nicolas 14:27:00 CAN Q36

104. 32 10042286324 ARANBURU DEVA Alex 14:28:00 ESP COF

105. 222 10030657337 CONFORTI Lorenzo 14:29:00 ITA VBF

106. 83 10030581454 BUSATTO Francesco 14:30:00 ITA IWA

107. 47 10009392412 VENDRAME Andrea 14:31:00 ITA DAT

108. 203 10089274841 DEL TORO ROMERO Isaac 14:32:00 MEX UAD

109. 16 10007096542 VENTURINI Clement 14:33:00 FRA ARK

110. 143 10007523241 CERNÝ Josef CZE SOQ 14:34:00

111. 52 10023507528 HEALY Ben IRL EFE 14:35:00

112. 153 10010966236 GAMPER Patrick AUT JAY 14:36:00

113. 195 10006003270 WARBASSE Lawrence 14:37:00 USA TUD

114. 213 10020433941 HOLTER Ådne NOR UXM 14:38:00

115. 97 10015483406 STEWART Thomas Jake 14:39:00 GBR IPT

116. 5 10006642763 MEURISSE Xandro BEL ADC 14:40:00

117. 236 10030672491 TONEATTI Davide ITA XAT 14:41:00

118. 76 10008862750 RIVERA VARGAS Brandon Smith COL IGD 14:42:00

119. 27 10014877760 STANNARD Robert 14:43:00 AUS TBV

120. 116 10041954706 SANCHEZ MAYO Pelayo 14:44:00 ESP MOV

121. 162 10064577328 KOERDT Bjoern GBR TPP 14:45:00

122. 177 10007527786 TONELLI Alessandro 14:46:00 ITA PTV

123. 61 10011235109 GAUDU David FRA GFC 14:47:00

124. 132 10040750892 ADRIA OLIVERAS Roger 14:48:00 ESP RBH

125. 186 10009820727 VALTER Attila HUN TVL 14:49:00

126. 107 10007079970 THEUNS Edward BEL LTK 14:50:00

127. 121 10010977552 PIDCOCK Thomas GBR Q36 14:51:00

128. 31 10042236612 IZAGUIRRE Jon ESP COF 14:52:00

129. 223 10010185788 COVILI Luca ITA VBF 14:53:00

130. 82 10016358325 BRAET Vito BEL IWA 14:54:00

131. 44 10011235311 GODON Dorian FRA DAT 14:55:00

132. 207 10007059055 YATES Adam Richard 14:56:00 GBR UAD

133. 13 10069510079 LE BERRE Mathis FRA ARK 14:57:00

134. 141 10006836763 LANDA Mikel ESP SOQ 14:58:00

135. 53 10015083480 BATTISTELLA Samuele 14:59:00 ITA EFE

136. 154 10007293269 GROENEWEGEN Dylan 15:00:00 NED JAY

137. 196 10058552921 WILKSCH Hannes SUI TUD 15:01:00

138. 211 10007381781 NIELSEN Magnus Cort 15:02:00 DEN UXM

139. 93 10030342489 FRIGO Marco ITA IPT 15:03:00

140. 7 10006656204 VERMEERSCH Gianni 15:04:00 BEL ADC

141. 232 10014404985 CONCI Nicola ITA XAT 15:05:00

142. 72 10010087778 DE PLUS Laurens BEL IGD 15:06:00

143. 26 10007128470 PASQUALON Andrea 15:07:00 ITA TBV

144. 112 10010209535 ARCAS Jorge ESP MOV 15:08:00

145. 164 10022706468 LEIJNSE Enzo NED TPP 15:09:00

146. 171 10029210926 PIGANZOLI Davide 15:10:00 ITA PTV

147. 63 10068514619 GREGOIRE Romain 15:11:00 FRA GFC

148. 131 10010982909 HINDLEY Jai AUS RBH 15:12:00

149. 187 10006884455 VAN BAARLE Dylan 15:13:00 NED TVL

150. 102 10007890730 CONSONNI Simone 15:14:00 ITA LTK

151. 125 10006720161 HOWSON Damien AUS Q36 15:15:00

152. 37 10009104341 THOMAS Benjamin FRA COF 15:16:00

153. 225 10029262355 PINARELLO Alessandro 15:17:00 ITA VBF

154. 87 10009880038 RUTSCH Jonas GER IWA 15:18:00

155. 46 10014219069 PRODHOMME Nicolas 15:19:00 FRA DAT

156. 201 10041514162 AYUSO PESQUERA Juan 15:20:00 ESP UAD

157. 17 10029109377 VERRE Alessandro ITA ARK 15:21:00

158. 142 10005839885 CATTANEO Mattia ITA SOQ 15:22:00

159. 57 10006883243 VALGREN Michael DEN EFE 15:23:00

160. 155 10005560710 MEZGEC Luka SLO JAY 15:24:00

161. 194 10010661492 STORK Florian GER TUD 15:25:00

162. 216 10036120457 LEVY William Blume 15:26:00 DEN UXM

163. 91 10011114867 GEE Derek CAN IPT 15:27:00

164. 1 10007946203 VAN DER POEL Mathieu 15:28:00 NED ADC

165. 231 10008663090 BETTIOL Alberto ITA XAT 15:29:00

166. 71 10009164056 GANNA Filippo ITA IGD 15:30:00

167. 24 10050999045 EULÁLIO Afonso POR TBV 15:31:00

168. 111 10006738854 QUINTANA ROJAS Nairo 15:32:00

CALENDARIO CRONOMETRO TIRRENO ADRIATICO 2025

Lunedì 10 marzo 2025

Prima tappa: Lido di Camaiore – Lido di Camaiore (cronometro individuale, 11.5 km)

Orario partenza primo corridore: 12:35

Orario d’arrivo ultimo corridore: 15:44 circa

PROGRAMMA CRONOMETRO TIRRENO-ADRIATICO 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD (dalle 13:05) e poi su Rai 2 HD (dalle 15:00), in abbonamento su Eurosport 1 HD (dalle 13:05).

Diretta streaming: gratuita su Rai Play, in abbonamento su discovery+; Sky Go, NOW e DAZN (per i canali Eurosport 1 HD)

Diretta Live testuale: OA Sport.