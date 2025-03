A che ora parte Federica Brignone nella seconda manche ad Are: programma esatto, canale tv, streaming

Federica Brignone ha chiuso al comando la prima manche dello slalom gigante femminile che ad Are (Svezia), assegnerà 100 punti per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la seconda run scatterà alle 12.30, quando ci sarà la tradizionale inversione delle prime trenta.

La seconda manche vedrà al via le migliori 30, con l’inversione delle posizioni ottenute dopo la prima run. Federica Brignone, avendo chiuso in vetta alla classifica, partirà per 30ma, e, salvo ulteriori ritardi, l’azzurra scatterà alle ore 13.18.

Per la seconda manche della gara della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata ad Eurosport 1 HD e, dalle 12.40, a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, e, dalle 12.40, su Rai Play, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025

Sabato 8 marzo

12.30 2a manche gigante femminile Are (Svezia) – Diretta tv su Eurosport 1 HD, dalle 12.40 su Rai Sport HD

PROGRAMMA MONDIALI SCI ALPINO 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD, dalle 12.40 Rai Sport HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, dalle 12.40 Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTE FEDERICA BRIGNONE?

