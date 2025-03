A che ora i Mondiali di pattinaggio artistico 2025 oggi in tv: orari, programma 29 marzo, streaming, italiani in gara

Un ultimo atto tutto da vivere. Oggi, sabato 29 marzo, si svolgerà la giornata finale dei Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico, rassegna in fase di svolgimento al TD Garden di Boston, negli Stati Uniti, con due segmenti particolarmente importanti in ottica Italia: la danza libera e il programma libero individuale maschile.

Le danze, in tutti i sensi, si apriranno a partire dalle 18:30, con una free dance che promette spettacolo in cui i protagonisti saranno senza dubbio Charléne Guignard-Marco Fabbri che, dopo la quarta piazza della rhythm dance, sono intenzionati a conquistare per la terza volta di fila una medaglia nella competizione iridata mettendo nel mirino Lilah Fear-Lewis Gibson. Prevista inoltre battaglia tra i padroni di casa Madison Chock-Evan Bates e Piper Gilles-Paul Poirier.

Dalle 22:55 comincerà invece l’ultima gara della rassegna, il libero maschile. In questo caso l’obiettivo sarà quello di centrare la top 10 non solo con Nikolaj Memola, al momento settimo, ma anche con Daniel Grassl, costretto alla rincorsa dopo la quattordicesima piazza del corto. Ai piani alti si rinnova invece la sfida tra il super quadruplista Ilia Malinin e il giapponese Yuma “Piuma” Kagiyama, due patinatori che hanno scavato un solco importante nel segmento d’apertura. Occhio anche alla super sfida per il gradino più basso del podio che coinvolgerà tra gli altri Mikhail Shaidorov, Kevin Aymoz, Shun Sato e Adam Siao Him Fa, anche lui rimasto attardato ma con i numeri nelle mani per tentare il blitz.

Guarda i Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

I Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico saranno visibili integralmente sulla piattaforma Discovery Plus. Per ciò che concerne la giornata odierna, l’evento sarà fruibile in televisione su Eurosport 1 dalle 18:30 con la free dance, mentre RAI Sport+HD comincerà la copertura a partire dalle 19:30. Su RAI 2 invece andrà in onda la diretta del libero maschile dalle 23:55. In streaming si potrà seguire dunque anche su NOW, Sky e DAZN (per ciò che concerne le trasmissioni su Eurosport 1) e RAI Play. OA Sport vi offrirà invece l’intera diretta LIVE testuale di questo ultimo giorno, per non perdersi neanche un minuto dello spettacolo del pattinaggio artistico.

A CHE ORA I CAMPIONATI MONDIALI DI PATTINAGGIO ARTISTICO OGGI

Sabato 29 marzo

18:20-22:10 Free dance danza sul ghiaccio – Diretta TV su Eurosport 2 dalle 18:20, su Rai Sport+HD dalle 19:30 (in gara Guignard-Fabbri)

22:55-04:10 (giorno successivo, considerata introduzione dell’ora legale) Free program individuale maschile – Diretta TV su Rai2 dalle 23:55 (in gara Nikolaj Memola, Daniel Grassl)

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: ORDINE DI DISCESA IN PISTA (AGGIUNGERE CINQUE ORE DALL’ORARIO PRESENTE SUL DOCUMENTO)

FREE DANCE DANZA SUL GHIACCIO

FREE PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: COME SEGUIRE LA QUARTA GIORNATA IN TV

Diretta TV: rhythm dance danza sul ghiaccio dalle 18:30 su Eurosport 1 e dalle 19:50 su Rai Sport HD; libero individuale femminile dalle 23.55 Rai 2 HD

Diretta Streaming: integrale su Discovery Plus; Sky Go, NOW e DAZN (per le trasmissioni su Eurosport 2), Rai Play.

Diretta Live Testuale: OA Sport