A che ora Flora Tabanelli oggi in tv, Big Air Tignes 2025: programma e streaming

Oggi giovedì 13 marzo (alle ore 19.00) andrà in scena l’ultima gara della stagione di Coppa del Mondo per quanto riguarda il Big Air: si preannuncia grande spettacolo a Tignes (Francia), dove Flora Tabanelli andrà a caccia del risultato di lusso. La nostra portacolori ha già conquistato la Sfera di Cristallo riguardante questa specialità e ieri si è meritata anche la Coppa del Mondo park&pipe, ovvero quello generale che viene attribuito a chi consegue i migliori sei risultati tra Big Air, slopestyle e halfpipe.

L’azzurra può migliorare il proprio bottino di 500 punti soltanto vincendo o arrivando seconda (si isserebbe rispettivamente a 540 e 520 punti) ed è attesa dal duello con la padrona di casa Tess Ledeux, che insegue a quota 390 ma che migliorerà la propria classifica, visto che al momento ha all’attivo soltanto cinque risultati durante l’inverno. Si tratta del penultimo atto di questo confronto, che proseguirà poi venerdì con il decisivo slopestyle sempre in questa località transalpina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Big Air a Tignes con Flora Tabanelli in gara. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA FLORA TABANELLI OGGI NEL BIG AIR

Giovedì 13 marzo

Ore 19.00 Big Air femminile a Tignes, finale – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA FLORA TABANELLI NEL BIG AIR: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.