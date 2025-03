Flora Tabanelli, lotta totale per la Coppa del Mondo park&pipe! A Tignes per una missione storica

Lo scorso 6 febbraio Flora Tabanelli ha conquistato la Coppa del Mondo di Big Air, specialità dello sci freestyle. La 18enne emiliana ha scritto un’autentica pagina di storia perché l’Italia non aveva mai festeggiato in questo settore degli sport invernali da quando è presente alle Olimpiadi (Silvia Bertagna ci riuscì nel 2018, ma la disciplina non figurava ancora nel programma a cinque cerchi) e tra l’altro ha esultato dopo una stagione da autentica padrona (una vittoria, tre secondi posti, una terza piazza).

Questo autentico prodigio del movimento tricolore ha saputo imporsi anche nell’ultima gara dello slopestyle e ha così rafforzato il primo posto nella graduatoria generale del park&pipe, che assegna la Coppa del Mondo generale sommando i migliori sei risultati ottenuti durante l’annata agonistica tra halfpipe, Big Air e slopestyle. L’emiliana può fare affidamento su 500 punti contro i 400 della formidabile cinese Ailing Eileen Gu e i 390 della francese Tess Ledeux.

La nostra portacolori può migliorare il proprio bottino soltanto vincendo o arrivando seconda negli ultime due appuntamenti in calendario perché al momento conteggia due vittorie, tre secondi posti e una terza piazza, mentre l’asiatica annovera quattro successi in quattro gare disputate. Tutto si deciderà nelle ultime due prove in programma a Tignes (Francia): il Big Air il 13 marzo e lo slopestyle il 14 marzo, preceduti dai rispettivi turni di qualificazione.

Flora Tabanelli ha tutte le carte in regola per inseguire il grande colpaccio in terra transalpina: servirebbe una vittoria nel Big Air per incrementare il proprio bottino e provare davvero ad avvicinarsi alla Sfera di Cristallo, con la consapevolezza che molto dipenderà da quello che farà Ailing Eileen Gu.

L’asiatica ha preso parte soltanto a quattro tappe (tre vittorie nell’halfpipe e una nello slopestyle), dunque se gareggerà a Tignes otterrà due risultati utili e potrebbe operare il sorpasso. Ledeux fa affidamento su tre vittorie e due quinti posti, dunque sicuramente un risultato di Tignes si aggiungerà al suo bottino e con l’altro potrebbe migliorare uno dei cinque conseguiti durante l’inverno.