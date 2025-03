A che ora Berrettini-Tsitsipas oggi in tv, ATP Indian Wells 2025: programma, canale, streaming

Matteo Berrettini tornerà quest’oggi in campo per disputare il terzo turno del Masters1000 di Indian Wells (USA). Sul cemento californiano, il tennista italiano affronterà il greco Stefanos Tsitsipas (n.9 del mondo) e ci si giocherà l’accesso agli ottavi di finale del prestigioso torneo negli States, ritenuto dagli addetti ai lavori il “Quinto Slam”.

Una sfida complicata per Berrettini, che ha avuto modo di affrontare Tsitsipas recentemente nei quarti di finale del torneo di Dubai. Una partita molto equilibrata, che si è risolta in favore dell’ellenico nel terzo parziale decisivo. Matteo andrà a caccia di una rivincita, nella consapevolezza di avere il livello per impensierire il greco e anche di non potersi permettere la minima distrazione.

L’azzurro, valutando i precedenti, si è imposto solo in una circostanza nei cinque scontri diretti. Si tratta della sfida sulla terra rossa di Gstaad dell’anno passato. Contesto e momenti diversi dal momento che il n.9 ATP sembra aver ritrovato la fiducia in campo e nella vittoria contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild si è notato uno Tsitsipas piuttosto convincente. Vedremo se Berrettini saprà opporsi con profitto.

La partita tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas, valida per il terzo turno del Masters1000 di Indian Wells, sarà la seconda sul campo centrale, il cui programma inizierà dalle 19.00 italiane. Il confronto comincerà non prima delle 21.00 nostrane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

BERRETTINI-TSITSIPAS OGGI IN TV

Domenica 9 marzo (orari italiani)

STADIUM 1 – Inizio programma alle ore 19.00

1. D. Yastremska vs I. Swiatek [2]

Non prima delle 21.00

2. M. Berrettini [28] vs S. Tsitsipas [8]

A seguire

3. A. Michelsen [31] vs D. Medvedev [5]

Non prima delle 02.00 di lunedì 10 marzo

4. C. Tauson [22] vs M. Andreeva [9]

Non prima delle 04.00

5. Y. Watanuki [Q] vs F. Tiafoe [16]

PROGRAMMA BERRETTINI-TSITSIPAS ATP INDIAN WELLS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport